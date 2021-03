ULTIMORA – La Toscana resta in zona arancione. È la quinta settimana consecutiva

GROSSETO – La Toscana resta in zona arancione. Per la quinta settimana consecutiva la nostra regione sarà nella fascia di rischio arancione così come indicato nell’ordinanza firmata dal ministero della Salute Roberto Speranza.

A confermare la decisione anche il presidente Eugenio Giani (in alto il suo intervento in diretta) che ha parlato anche dell’indice Rt a 1,2 con 217 casi su 100.000 abitanti.

Il presidente ha anche annunciato che ci saranno delle zona rosse locali. In particolare saranno rosse la province di Arezzo, Prato e Pistoia. Saranno in zona rossa anche i cinque comuni del comprensorio del Cuoio per i comuni di Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Santa Croce e Castelfranco di sotto, oltre ai comuni di Viareggio (Lucca) e a Castellina Marittima (Pisa).

Giani firmerà domani mattina le ordinanze per la istituzione delle zone rosse (che partiranno da lunedì 15 marzo) e domani sarà la Regione a comunicare l’elenco di tutti i comuni che andranno in lockdown.