Pasqua in zona rossa: Decreto Draghi, ecco cosa cambia dal 15 marzo. Non ci saranno più le zone gialle

GROSSETO – Niente più zone gialle e zona rossa per il ponte di Pasqua. Sono queste le principali novità contenute nel nuovo Decreto legge varato dal Governo Draghi. Regole che entreranno in vigore dal 15 marzo e fino al 6 aprile.

Andiamo a vedere quali sono le misure adottate dal Governo per limitare la diffusione del contagio nelle prossime tre settimane.

• Italia in zona rossa dal 3 al 5 aprile – Su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle regioni che si trovano in zona bianca (al momento solo la Sardegna), dal 3 al 5 aprile si applicano le misure previste per la zona rossa. Nei medesimi giorni saranno consentiti gli spostamenti verso le altre abitazioni private, anche nella misura di due persone conviventi oltre ai figli minori di 14 anni, su tutto il territorio regionale.

• Passaggio delle zone gialle in arancione – Dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle vengono portate in modo automatico in arancione. Durante tale periodo, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, potranno decidere in zona arancione di adottare le regole della zona rossa.

• Passaggio in zona rossa – Il passaggio in zona rossa avverrà in modo automatico se l’indice Rt sarà superiore a 1,25.

I Presidenti di Regione possono però applicare in ogni caso le misure della zona rossa nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

• Visite ad amici e parenti – Dal 15 marzo al 2 aprile e per la giornata del 6 aprile, le visite presso altre abitazioni private sono ammesse solo in zona arancione, all’interno del proprio territorio comunale e nel numero massimo di due persone oltre a figli minori di 14 anni.