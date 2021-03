Nuova area giochi in paese: a breve i lavori. Il monumento ai caduti sarà spostato

PORTO SANTO STEFANO – Sono stati affidati in questi giorni i lavori di realizzazione di un’area giochi per bambini ed il conseguente spostamento del monumento ai caduti in via della Vittoria a Porto Santo Stefano (Monte .

La ditta vincitrice della gara indetta dall’ufficio tecnico è risultata essere la Patriarca Group s.r.l. con sede legale in Comiso che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 21,61% corrispondente ad un’offerta economica di 59.391,43 oltre oneri per la sicurezza per un importo dunque complessivo di 77.322,39 euro iva inclusa.

L’intenzione dell’amministrazione comunale di Monte Argentario è quella di dotare la zona del Valle di un nuovo parco giochi per bambini, individuato nell’area oggi dedicata al Monumento ai caduti e in stretta vicinanza a quello già presente nei cosiddetti giardinetti.

Il Monumento sarà spostato nell’aria adiacente, precedentemente occupata da un distributore di benzina, che secondo il progetto redatto dai tecnici comunali sarà riqualificata e resa idonea ad accogliere il monumento, verrà posta una recinzione con una struttura in ferro battuto e ricoperta con piante di rosa rampicante senza spine.

L’area a verde che si viene a liberare verrà adibita a parco giochi attrezzato con strutture ludico ricreative. La pavimentazione verrà realizzata in gomma colata antitrauma, colorata con disegni vari confacenti con un parco giochi ed avrà caratteristiche e colori simili a quelli presenti nelle vicinanze. Verranno mantenuti gli alberi che delimitano l’area su tre lati ed installati tre nuovi lampioni a led.

Appena espletate le formalità contrattuali verrà aperto il cantiere e prenderanno il via i lavori che dovrebbero concludersi entro tre mesi.