Liberi e forti: presidente e vice si sospendono perché candidatati. Ecco chi è la nuova reggente

GROSSETO – “Liberi e forti Grosseto comunica che Emanuele Bussi e Camilla Terrosi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione medesima, si sono autosospesi dai propri incarichi”, scrive, in una nota, l’associazione.

“Tale decisione è stata assunta dopo che è stata resa pubblica la loro futura candidatura nella lista civica che fa capo al sindaco uscente del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – prosegue la nota -. Bussi e Terrosi sottolineano come la loro decisione sia stata presa per salvaguardare quello che è lo spirito originario di Liberi e forti, associazione che, se da una parte, si occupa di temi politici, è totalmente apartitica, dando possibilità a tutti, a prescindere dalla propria appartenenza o idea politica, di fornire un contributo in favore della propria comunità.

Una loro permanenza in qualità di presidente e vicepresidente, hanno aggiunto Bussi e Terrosi, rischierebbe di trascinare l’associazione nella campagna elettorale, macchiandone quindi lo spirito.

In qualità di reggente dell’associazione, è stata eletta Anna Filpi, su cui è ricaduta la scelta di dare ad una donna di innegabile valore culturale la responsabilità della guida di Liberi e Forti, proseguendo il lavoro iniziato nel 2019.

Anna Filpi ha affermato la propria volontà di dare nuovo slancio all’attività dell’associazione, con una rinnovata e particolare attenzione all’ambito culturale.

Bussi e Terrosi sostengono con convinzione la scelta espressa all’unanimità dall’associazione e assicurano il proprio apporto quali associati.

Liberi e Forti, infine, ringrazia Emanuele Bussi e Camilla Terrosi, per il lavoro svolto ed esprime il proprio apprezzamento per la decisione di salvaguardare lo spirito dell’associazione, riparandola, quindi, dalla lunga campagna elettorale per il rinnovo delle cariche comunali”, conclude l’associazione.