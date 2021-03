La pandemia non ferma Operazione cuore: anche quest’anno il progetto che aiuta i bambini più fragili

GAVORRANO – Tornerà anche quest’anno il progetto Operazione Cuore di Laura Romeo per aiutare i bambini in difficoltà economica sociale o con disabilità. Ancora non è bene definito in quale forma si svolgerà il progetto, ma la madrina Laura non farà mancare il suo prezioso sostegno neanche quest’anno.

Attualmente sta programmando l’organizzazione anche grazie alla collaborazione con le associazioni locali, la commissione pari opportunità di Gavorrano e la Croce Rossa. Non manca di certo neanche il sostegno dell’amministrazione comunale.

«La onlus Operazione Cuore – spiega Laura Romeo -, dal 2016 è sempre stata vicina ai bimbi con difficoltà economica e sociale e con disabilità. Anche durante il difficile periodo che stiamo vivendo continua la sua solidarietà con raccolte fondi per sostenere i progetti in aiuto dell’associazione campana Acffadir (bimbi affetti da disturbo intellettivo e relazionale) a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e per sostenere un progetto che si svolgerà in estate, appunto, a Gavorrano.

Inoltre a sostegno di Operazione Cuore ci sono due meravigliose e generose madrine: Ilaria Fratoni, conduttrice del meteo di Mediaset, e Beatrice Fazi, attrice e conduttrice televisiva, che hanno regalato un video indossando la nuova t-shirt per aiutarci a diffondere le magliette in cerca di sostenitori».