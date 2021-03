Insulti all’arbitro, giocatore squalificato. Fuori anche un compagno e l’allenatore

GROSSETO – «Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Circolo Pattinatori per il finale caldo della gara di ritorno della semifinale di serie B tra Alice Grosseto e Engas Vercelli». Gli animi si sono scaldati sulla rete del 4-3, viziata probabilmente da un precedente fallo su Franco Polverini.

Il gus ha inflitto quattro giornate di squalifica e 150 euro di ammenda a Luca Matassi, con la seguente motivazione: «Espulso definitivamente per aver insultato e minacciato l’arbitro di gara. Il giocatore non ha ottemperato immediatamente alle decisioni assunte dal direttore di gara continuando ad offenderlo e minacciarlo puntandogli la stecca al viso, causando oltretutto un ritardo nella ripresa del gioco. Sanzionato già in passato per episodi analoghi». Una giornata di squalifica, da scontare nella stagione 2021-22, a Riccardo Salvadori «Espulso definitivamente per essere rientrato in pista in anticipo post inferiorità numerica» e all’allenatore Filippo Guerrieri, reo di «aver permesso il rientro anticipato in pista di un suo giocatore post inferiorità numerica».

Per correttezza d’informazione la società grossetana specifica che Guerrieri ha permesso a Salvadori di rientrare in pista dopo la rete del 5-3 ospite, convinto che l’arbitro avesse sanzionato Matassi solo con il rosso e con il blu.

Il Circolo Pattinatori Grosseto è stato invece multato di 300 euro «per il comportamento antisportivo posto in essere da alcuni fotografi del Grosseto che proferivano insulti nei confronti dell’arbitro di gara».