GROSSETO – Furto nella notte in via Giordania a Grosseto nella sede della cooperativa Uscita di sicurezza.

I ladri sono entrati nei locali e hanno smurato la cassaforte oltre a rovistare in armadi e cassetti.

I malviventi oltre ai soldi contanti contenuti nella cassaforte per un valore che deve esser ancora definito, hanno preso anche le mascherine di sole (lanciate per raccogliere fondi per acquistare attrezzature per l’ospedale Misericordia) e le caramelle che hanno trovato.

“Abbiamo immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono venute per fare i rilievi del caso – spiega il presidente Luca Terrosi – e adesso stiamo cercando di quantificare l’ammanco e il danno”.

La cassaforte a muro, infatti, conteneva alcuni contati ed era usata dagli operatori per depositare in via temporanea denaro utile alle attività ordinarie. C’è da capire anche se, oltre ai beni mancanti immediatamente individuati, sia stato sottratto altro dagli uffici. Nella sede di via Giordania, infatti, si trovano gli uffici della direzione, della contabilità e degli amministratori di sostegno.

“Da qualche giorno, purtroppo, avevamo notizia dei furti in questa zona – continua Terrosi – nonostante i controlli delle forze dell’ordine e il fatto che la maggior parte delle imprese dell’area abbia dei contratti con istituti di sorveglianza. Adesso valuteremo, anche con gli altri studi che hanno sede in questo edificio, cosa fare per evitare che i furti si ripetano”.

Nonostante il disagio legato al furto di questa notte – che comporta la necessità di riattivare la rete internet, sanificare i locali e riordinare – i servizi per i clienti della cooperativa sono regolarmente garantiti.

(notizia in aggiornamento)