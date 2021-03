Contributi per ristrutturare la prima casa per i giovani under 40: al via il bando

SANTA FIORA – Arrivano i contributi a fondo perduto finalizzati alla ristrutturazione della prima casa per i cittadini con età non superiore a 40 anni, residenti nel comune di Santa Fiora.

Il Comune ha destinato a questo bando 30mila euro dei fondi sulla geotermia per sostenere le giovani famiglie che vivono nel territorio comunale.

“L’obiettivo della misura è quello di promuovere l’indipendenza abitativa dei giovani e concorrere alla valorizzazione sociale della comunità residente – commenta Francesco Biondi, consigliere comunale di Santa Fiora – sosteniamo i giovani nuclei familiari e lo facciamo con un incentivo sulla casa”.

Il bando è erogato tramite il Cosvig. Tra i requisiti richiesti per presentare la domanda vi è la certificazione Isee del nucleo familiare in corso di validità con valore non superiore a 25mila euro e un indicatore della situazione patrimoniale inferiore a 70mila euro.

L’ammontare minimo delle spese rendicontabile per ciascuna domanda di contributo sarà di 2mila euro. Il contributo massimo riconoscibile varia dai 5mila ai 7mila euro e avrà comunque una intensità massima pari al 30% delle spese di progetto.

Gli interventi ammissibili a contributo sono: ristrutturazione ed ammodernamento di immobili, acquisto di arredi e serramenti; l’eliminazione di barriere architettoniche; il rinnovo o adeguamento di impianti; l’installazione o il rinnovo di sistemi domotici e di sistemi di termoregolazione; l’installazione o la sostituzione di impianti di allarme; interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il bando scade alle ore 12 del 31 dicembre 2021.

La domanda deve essere inviata per pec all’indirizzo posta@pec.cosvig.it

Per chi non ha la pec è prevista la consegna a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere, inviando tutta la documentazione in busta chiusa alla sede Co.Svi.G. Scrl, via Fucini 19, 58025 Larderello, Pomarance (PI).

Nell’oggetto della pec o sulla busta chiusa deve essere riportata la dicitura “SANTA FIORA BANDO 2021 CASA GIOVANI”.

Il testo integrale del bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://bit.ly/3ksop0b

Info: santafiora@cosvig.it o 366/8338509 (cell e WhatsApp)