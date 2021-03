Continua la raccolta delle firme contro la propaganda fascista e nazista

MANCIANO – La sezione Anpi di Manciano organizza per sabato 13 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, nella zona prospiciente il Mercato settimanale, un banchetto per la raccolta di firme sulla Proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista promossa dal Comune di Sant’Anna di Stazzema.

Il consigliere comunale di Sinistra mancianese, Antonio Camillo, garantirà, con la sua presenza, l’assoluta correttezza formale della raccolta su moduli opportunamente vidimati.

Nell’occasione, si potrà anche chiedere l’adesione all’Anpi o, per chi non l’avesse ancora fatto, rinnovare l’iscrizione all’associazione. La raccolta delle firme e il tesseramento si svolgeranno nel rispetto della normativa Covid: non più di due persone per tavolo, mascherine, igienizzante per le mani, rispetto delle distanze e divieto di assembramenti.