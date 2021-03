Conad è su Telegram: aggiornamenti sulle ultime novità e promozioni in tempo reale

GROSSETO – Conad Grosseto apre un canale Telegram per tenere i propri clienti sempre aggiornati sulle ultime novità e sulle promozioni che saranno in vigore durante l’anno, nei tre negozi Conad di Aurelia Antica, via Senegal e via Clodia e successivamente anche nei nuovi punti vendita che apriranno nei prossimi mesi a Grosseto, in via Scansanese e a Orbetello nel centro storico.

Il nuovo canale Telegram di Conad Grosseto è già a disposizione in modo gratuito e semplice: è sufficiente scaricare sul cellulare la app Telegram, cercare il canale “Conad Grosseto”, aprire la chat e iscriversi. Oppure inquadrare il QR code presente nei cartelloni informativi che saranno posizionati all’interno dei punti vendita di Conad Grosseto.

“Siamo uno dei primi supermercati in Italia a sperimentare questo nuovo canale di comunicazione – afferma Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto – lo sottolineo con grande orgoglio poiché è un primato che conferma quanto siamo attenti osservatori della realtà che cambia, e non ci fermiamo mai, per cogliere le nuove opportunità che ci consentono di migliorare il servizio e di consolidare il rapporto con i nostri clienti, che tra l’altro su Telegram sono sempre più numerosi”.

Gli utenti Telegram iscritti a Conad Grosseto potranno ricevere in tempo reale sul proprio cellulare il volantino delle offerte, il menù del bar ristoro, l’aggiornamento dei prezzi del carburante ma anche gli eventi speciali e le promozioni in negozio riguardanti nuovi prodotti e le offerte last minute.

Leggi anche opportunità 100 nuovi posti di lavoro in Maremma nei nuovi supermercati Conad: ecco come candidarsi

Ovviamente Telegram è uno strumento nuovo che si va ad aggiungere alle pagine facebook dedicate ai singoli supermercati, che rimangono attive e continuano ad essere alimentate e implementate ogni giorno.