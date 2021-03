Circolo Pattinatori contro l’inseguitrice Correggio, in pista anche le giovanili

GROSSETO – Sabato sera sono in programma cinque incontri della 22esima giornata del campionato di serie A1 di hockey pista. Un turno spalmato su quattro giorni, a cominciare da mercoledì scorso con l’anticipo di Sarzana che ha consentito al Trissino di sistemarsi momentaneamente in seconda posizione, in attesa del big-match di mercoledì prossimo tra Lodi e Forte dei Marmi. Il Circolo Pattinatori Edilfox, dopo la bruciante sconfitta interna contro il Sandrigo, tornerà in campo domenica pomeriggio alle 18 (diretta streaming su Fisrtv.it) sulla pista del Bidielle Correggio in una gara che può valere una stagione. I ragazzi di Federico Paghi hanno tre punti in più degli emiliani, ma gli scontri diretti sfavorevoli. Un successo maremmano chiuderebbe probabilmente anticipatamente il discorso salvezza; in caso contrario Saavedra e compagni hanno a disposizione altre quattro finali per evitare i playout (foto Casaburi).

Il programma della 22esima giornata: Credit Agricole Sarzana-Trissino 5-7 (giocata mercoledì); Lanaro Breganze-Teamservicecar Monza, Telea Medical Sandrigo-Tierre Montebello, Why Sport Valdagno-Roller Scandiano, Ubroker Bassano-Galileo Follonica (sabato alle 20,45); Bidielle Correggio-Edilfox Grosseto (domenica alle 18), Wasken Lodi-GDS Forte dei Marmi (mercoledì alle 20,45).

La classifica: Forte dei Marmi 49 punti; Trissino 48; Lodi 47; Sarzana 42; Bassano 37; Valdagno 35; Follonica 36; Montebello 32; Sandrigo 28; Grosseto 24; Correggio 21; Monza 18; Scandiano 5; Breganze 1.

Marcatori: Ambrosio (Forte dei Marmi) 34; Casas (Forte dei Marmi) e Illuzzi (Lodi) 30; Mendez Ortiz (Lodi), Garcia (Trissino) 29; Saavedra (Grosseto) 27.

In pista nel fine settimana due formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto. I primi a scendere in campo saranno gli Under 15 di Marco Ciupi che sabato alle 15,30 ricevono in via Mercurio la visita l’MT Service Forte dei Marmi. Un confronto che si presenta equilibratissimo, con le due squadre appaiate al quinto posto della classifica con 7 punti.

Gli Under 11 di Stefano Paghi scenderanno in campo domenica alle 10 sul campo dell’imbattuta capolista Follonica (5 vittorie su 5 incontri). Gli Under 13 di Pablo Saavedra, dopo il pesante ko di Sarzana, osserveranno un turno di stop forzato per il rinvio chiesto dal Cgc Viareggio che deve fare i conti con alcuni atleti in quarantena.