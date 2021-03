Cassonetti “intelligenti” in tutta la città: approvato il piano di gestione rifiuti

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato il “Piano di gestione dei rifiuti, approvazione del progetto definitivo – 5° Stracio/quater, completamento capoluogo”, concernente l’introduzione dei sistemi di raccolta dotati di tecnologie per il riconoscimento dell’utenza e la misurazione del peso e del volume del rifiuto conferito.

La decisione comporta il completamento, per tutta la città di Grosseto, delle isole ecologiche informatizzate, procedendo così alla sostituzione degli ultimi bidoni obsoleti ancora presenti.

A causa della crisi relativa alla pandemia del Covid-19, l’iniziativa ha registrato dei rallentamenti nella fase di completamento, ma dalla prossima settimana saranno installate le ultime postazioni informatizzate.

Saranno, dunque, effettuati degli incontri con i cittadini presso ogni singola postazione per conferire le tessere atte all’utilizzo dei cassonetti. Ovviamente, l’invito per cittadini è quello di recarsi presso le nuove postazioni a loro dedicate per ritirare, ove mai non ne fossero già muniti, la tessera in questione.

“Grazie all’installazione dei nuovi bidoni informatizzati, seppur solo nella città di Grosseto e ancora in fase di completamento, siamo arrivati al 52% della raccolta differenziata totale – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Simona Petrucci, assessore con delega all’Ambiente -. Attraverso le nuove installazioni, sia quelle imminenti sia quelle che saranno realizzate nei prossimi mesi nelle frazioni e nel territorio aperto, si spera di poter giungere alla soglia del 70% della raccolta differenziata totale. Intanto, ci teniamo a ringraziare tutti quei cittadini che, grazie ai loro comportamenti virtuosi, hanno permesso di passare dalla percentuale del 33% della raccolta differenziata del 2016 al 52,5% del gennaio scorso.”