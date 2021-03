Baietti: «Vergogna, sperpero di soldi pubblici per lo staff del sindaco in questa fase drammatica»

FOLLONICA – “Vergogna. Non trovo altra parola. Provo vergogna per essere rappresentato da una maggioranza che, in un periodo storico drammatico come questo, ha la priorità di sperperare i danari pubblici per creare l’ufficio di staff del sindaco”, dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Danilo Baietti.

“Provo vergogna per il nostro primo cittadino – prosegue – al quale forse interessa più spendere per la propria visibilità anziché, da buon padre di famiglia, cercare di spendere il meno possibile per poter ridurre il carico fiscale su cittadini ed imprese, che stanno subendo una crisi economica senza precedenti.

Mi vergogno, mi vergogno perché non si può fare finta di non vedere i continui dati sulla povertà dilagante in Italia, sulla crescita esponenziale dei disoccupati, sulle aziende che muoiono e sugli imprenditori che si tolgono la vita pur di non vedere la fine di aziende che hanno costruito con il proprio sudore e lavoro.

Ma questa sinistra che ci governa non prova un po’ di sdegno nel fare ciò?

Assumere ora un pr del sindaco è uno schiaffo a tutti coloro che fanno fatica ad arrivare a fine mese, che con sacrificio la mattina alzano le saracinesche sapendo che andranno in rimessa.

È un simbolo, un simbolo orrendo. È il simbolo di una classe politica che non si vergogna nello spendere soldi pubblici per provvedimenti che non aiutano nessuno se non la classe politica stessa. Mentre la nazione affonda, la nostra sinistra balla spensierata sulla pelle della città.

Ci sono comuni in Toscana ed in Italia che hanno messo in campo ogni singola azione possibile per aiutare i cittadini, per evitare la desertificazione delle piccole e medie imprese cittadine, e Follonica che fa? Benini e compagni guardano dall’ultimo piano del municipio la città morire e perseverano nella volontà di essere titolari di privilegi.

Si dimenticano di avere già un ufficio stampa, così tanto voluto e desiderato da fare invidia alla magistratura grossetana, ed ora ci vorrebbero fare credere che assumere il pr del sindaco sia necessario per le sorti della città. Senza interrogarsi sull’opportunità di tale assunzione, o perlomeno sulla propria adeguatezza nel ricoprire ruoli di governo.

Chissà se questa maggioranza avrà abbastanza coraggio nel guardarsi allo specchio, io nei loro panni non lo avrei. Ma si sa – conclude -, con i soldi degli altri non si bada a spese”.