Atlante Grosseto in casa della seconda Pro Patria, Izzo: «Serviranno sacrificio e fortuna»

GROSSETO – Temibile trasferta per l’Atlante Grosseto, che domani se la vedrà con il Pro Patria San Felice, seconda forza del campionato. Allenamenti finalmente più regolari per i biancorossi, reduci dall’avaro pareggio casalingo col Pontedera e attualmente con ancora tre gare da recuperare, in un campionato anomalo, fatto di pause forzate e di impegni ravvicinati a causa della pandemia.

“Era tanto tempo e per poche volte in questo campionato – ha commentato il tecnico Alessandro Izzo – che abbiamo potuto fare tre allenamenti e la squadra ne aveva veramente bisogno. Adesso andremo ad affrontare la squadra che a lungo è stata capolista, è attualmente seconda a due punti dal Modena Cavezzo ed ha i numeri superiori penso a tutti i gironi di serie B, con 153 gol realizzati, oltre sette a partita, e con la miglior difesa con soli due reti subite a gara. Oltre ai big-match con Olimpia e Modena, nonostante le tante gare disputate in quindici giorni, se c’è una squadra che ha tenuto testa al Pro Patria siamo stati noi al Palambonera, con gli ospiti meritatamente al termine vittoriosi, con i nostri ragazzi mai domi e in partita fino a circa un minuto dal termine”.

Izzo continua a ruota libera, affermando che sente dire da certi addetti ai lavori, che loro dovrebbero giocare con la testa libera perché non hanno nulla da perdere: “Non lo trovo giusto, dato che noi abbiamo sempre da perdere qualcosa prima di ogni partita. Il Pro Patria è sicuramente una grande squadra ma non è imbattibile, per noi sarà molto dura e servirà tanto spirito di sacrificio unito a qualità e un po’ di fortuna”.

Questi i convocati: Ledda, Tamberi, Varela, Gianneschi, Baluardi, Tezza, Spinelli, Caldarelli, Senesi, Mateo (nella foto), Tommaso e Mattia Putsu. Queste le designazioni arbitrali: Finotti di Rovigo e Longobardi di Schio, cronometrista Di Bella di Piacenza. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15