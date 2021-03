Altri “Cuori verdi” in città: anche 4 Tempi Moto Store “adotta” una rotonda e le sue piante

GROSSETO – 4 Tempi Moto Store ha adottato la rotatoria di intersezione tra via Nepal, via India e via Giordania grazie a “Cuore verde” il progetto attivato dal Comune di Grosseto. Oggi a presentare la rotatoria c’erano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Riccardo Megale assessore ai Lavori pubblici, Mauro Squarcia amministratore di Sistema srl, Giovanni Giallini e Paola Ceron per 4 Tempi Moto.

L’iniziativa, che punta a coinvolgere le aziende locali nelle opere di manutenzione del verde cittadino, ha avuto numerose adesioni e resta aperta a chiunque abbia voglia di partecipare al mantenimento del decoro urbano grossetano.

4 Tempi Moto Store è un’azienda storica per il nostro territorio e a partire da quest’anno ha compiuto una svolta green, iniziando ad affiancare alla vendita delle moto anche quella di e-bike e moto/scooter elettrici, dimostrando di essere una realtà al passo con i tempi e particolarmente attenta allo sviluppo della mobilità elettrica come mezzo alternativo e sostenibile.