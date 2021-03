Lavoro: il Comune assume e cerca un part-time. Ecco come candidarsi

PIOMBINO – È online da oggi, giovedì 11, fino al 31 marzo, il bando per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria C part-time e a tempo determinato per il periodo massimo di dodici mesi, in forza all’ufficio Urbanistica per l’adempimento delle pratiche legate all’Ecobonus 110%.

La documentazione, tutte le informazioni e il modulo per presentare la domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente al seguente link:

https://trasparenza.comune.piombino.li.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_14010_640_1.html