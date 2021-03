La Toscana al limite, in bilico tra arancione e rosso: preoccupano gli ospedali.

GROSSETO – Anche per la prossima settimana la Toscana dovrebbe rimanere in zona arancione. I dati dei giorni scorsi sembrano dare conferma a questa ipotesi. L’Rt, l’indice di trasmissione del contagio, infatti sarebbe sul valore di 1,22, cioè appena sotto la soglia che fa scattare tutte le limitazioni della zona rossa (1,25).

Da giorni ormai i nuovi casi giornalieri non scendono mai sotto quota mille e questo significa che se da una parte la curva del contagio è stabile, dall’altra che le misure e le restrizioni messe in campo con la zona arancione e i vari lockdown locali non sono riusciti a piegare la diffusione del virus. A preoccupare di più, in attesa della decisione di domani, è il livello di posti liberi negli ospedali che sono quasi saturi. Per questo la Toscana rimane in bilico e rischia la zona rossa.

Intanto, secondo le stime, saranno tante Regioni italiane che cambieranno colore con l’inizio della prossima settimana. Dovrebbero rimanere in fascia gialla soltanto Valle d’Aosta, Calabria e Sicilia, mentre per la Sardegna sarà confermata la fascia bianca. Dovrebbero invece passare in rosso Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, mentre la Campania resterà zona rosa. Tutte le altre Regioni diventeranno arancioni; rischia la zona rossa anche il Veneto