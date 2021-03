La Maremma in tutto il mondo: Grosseto Export presenta il nuovo brand

GROSSETO – Gli uffici di Grosseto Export hanno ospitato la visita del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna al quale è stato presentato in anteprima il nuovo brand voluto dal Consorzio per presentarsi nei mercati esteri.

Good advice – Italian food & wine, questo il nome scelto per il nuovo marchio, sarà oggetto di una campagna di lancio che ha lo scopo di presentare l’offerta di prodotti e di servizi del Consorzio sia agli operatori esteri che al tessuto imprenditoriale italiano. Good Advice, infatti, come dice il suo claim “Un ponte per il mondo”, vuole essere uno strumento per creare relazioni fra i nostri produttori e i compratori esteri.

Fra le azioni previste dalla campagna, ci sarà l’uscita sulle principali testate nazionali, la creazione di account social dedicati, nonché la messa on line del nuovo sito web good-advice.it. Infine sarà realizzata una serie di clip video per presentare i prodotti dei soci aventi come location le bellezze storiche e naturali della Maremma, da sempre apprezzate in tutto il mondo. I dettagli della campagna saranno illustrati ufficialmente ai soci del Consorzio venerdì 12 marzo durante una video conferenza .

Durante l’incontro con il neo presidente del Consorzio Federico Vanni, il sindaco ha espresso il suo apprezzamento per questo progetto che rilancia una organizzazione storica come quella di Grosseto Export, ormai una realtà conosciuta non solo in provincia di Grosseto ma in tutta la Toscana e in Italia (alcuni dei soci infatti provengono da altre regioni italiane).

“Inoltre – dice il sindaco – il Consorzio simboleggia l’importanza della cooperazione fra aziende per competere sui mercati e il grande aiuto che l’export e l’internazionalizzazione possono dare allo sviluppo del nostro tessuto produttivo”.

“Voglio ringraziare il sindaco della visita e dell’attenzione che ci ha riservato – ha dichiarato il presidente Vanni – e voglio sottolineare come il Consorzio stia dimostrando concretamente la propria voglia di reagire alla difficile situazione di oggi, certa che solo innovando e ampliando la propria gamma di servizi e di attività si possa aiutare le aziende a trovare nuovi sbocchi commerciali. Recentemente nuovi produttori sono entrati per questo motivo nel Consorzio e ci auguriamo che sempre più aziende del territorio vogliano fare questo nuovo percorso con noi”.

(Nella foto da sinistra: Gabriele Zappelli, direttore Gorsseto Export; Federico Vanni, presidente; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto; Fausto Turbanti, assessore alla sicurezza; Alessandro Baglioni, responsabile della comunicazione per Grosseto Export)