Disinfestazione dalle processionarie: tenere finestre chiuse e non portare animali in giro

ORBETELLO – Partiranno sabato 13 marzo le operazioni di disinfestazione dalla processionaria nel comune di Orbetello. Gli interventi riguarderanno i giardini delle scuole e prenderanno il via alle 7.30.

Oltre alle scuole dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sulla eventuale presenza della processionaria anche nelle altre aree a verde pubblico non richiamate nel presente dispositivo dove siano presenti alberi di pino.

Ai fini della sicurezza è necessario in via cautelare, per la durata delle operazioni stesse: evitare di circolare nelle zone interessate dall’intervento, in particolare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e nelle due ore successive alla conclusione del trattamento; evitare di condurre animali domestici nell’area interessata dall’intervento durante l’applicazione della soluzione micronizzata e nelle due ore successive alla conclusione del trattamento; tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata; se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento.

Di seguito le scuole interessate:

Scuola Elementare di Neghelli, Via De Amicis; dalle ore 07,30 alle ore 07,50 circa

Scuola Media Neghelli, Via Pola; dalle ore 08,00 alle ore 08,20 circa

Scuola Materna e Scuola Elementare Orbetello Scalo, Via Aramo Marri; dalle ore 08,30 alle ore 08,50 circa

Scuola materna Albinia, via Maremmana; dalle ore 09,10 alle ore 09,30 circa

Scuola Media Albinia, p.zza Cavalieri Vittorio Veneto e cancello in via Salvo D’Acquisto; dalle ore 09,40 alle ore 10,00 circa

Asilo Nido Anatroccolo Albinia, p.zza Nazioni Unite; dalle ore 09,40 alle ore 09,50 circa

Scuola Media di Fonteblanda, Via Tamerici (cancello in via delle Tamerici 38) e Scuola Materna Fonteblanda, via delle Tamerici; dalle ore 10,10 alle ore 10,20 circa

Scuola Elementare Fonteblanda, Via Poggio Perello; dalle ore 10,30 alle ore 10,50 circa.