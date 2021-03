Covid, caso positivo al Giudice di pace. Uffici chiusi sino a martedì

GROSSETO – «Abbiamo appena ricevuto comunicazione in ordine alla presenza di un altro caso di contagio Covid in Tribunale, in particolare negli uffici Unep e del Giudice di Pace» la comunicazione viene dal presidente dell’ordine degli avvocati, Carlo Valle.

«Le udienze del Giudice di Pace di domani 12 marzo, lunedì 15 e martedì 16 marzo non saranno tenute e saranno rinviate d’ufficio ad altra data. Anche le Cancellerie del Giudice di Pace saranno chiuse negli stessi giorni, con la presenza di un cancelliere di presidio per la ricezione dei soli atti urgenti in scadenza».

Per quanto riguarda l’ufficio Unep, si conferma la chiusura dell’ufficio per i giorni di domani 12 marzo, lunedì 15 e martedì 16 marzo. Sarà possibile accedere all’ufficio Unep solo per atti effettivamente urgenti in scadenza entro martedì». Domani mattina alle ore 6 è prevista la sanificazione dei locali.

«Chiederemo una verifica agli organi ispettivi della Asl – afferma Salvatore Gallotta della Cgil funzione pubblica – per tutelare i lavoratori, visto che da settimane i casi positivi si susseguono.