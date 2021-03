Coronavirus, il Giglio non è più Covid free: nuovo positivo sull’isola

ISOLA DEL GIGLIO – Violata (temporaneamente) l’assenza di contagi sull’Isola del Giglio. Oggi si segnala, nella frazione di Castello, un nuovo caso di contagio di una persona di sesso femminile.

“Il soggetto sta bene – spiega il sindaco Sergio Ortelli – anche se registra scarsi sintomi tipici della forma virale. Adesso inizieranno le procedure di contact tracing che prevedono tamponi molecolari per tutti i contatti di caso dichiarati dalla stessa interessata.

La campagna vaccinale, pur a rilento per gli evidenti motivi segnalati a livello nazionale, prosegue con i soggetti over 80. La cadenza settimanale di 18 somministrazioni ha portato ad un totale di 42 persone vaccinate, compresi vaccini fatti oggi. Le dosi di vaccino totali somministrate anche alle altre categorie (soccorritori, organi di polizia e docenti residenti al Giglio) sono superiori ma non siamo attualmente in grado di contabilizzarle.

È quanto mai opportuno prestare la massima attenzione nei comportamenti e nei protocolli da seguire da parte di tutti in quanto la diffusione del virus è ben presente anche nella nostra provincia. Importante ricordare che, seppur l’isola presenta zero contagi o uno solo, come oggi, uscire dal Giglio espone tutti ad un più alto rischio e sarebbe quindi raccomandabile che chi fa rientro dalla terraferma, così come chi arriva per lavoro, limiti al minimo i contatti sociali con i residenti”, conclude.