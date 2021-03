Coronavirus: 77 nuovi casi in Maremma, 44 sono a Grosseto e 10 a Roccastrada. Cinque ricoveri in più

GROSSETO - Sono 77 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 10 marzo alle 14 di oggi, 11 marzo (ieri 74). Dei 77 nuovi casi, 44 sono nel Comune di Grosseto, 10 a Roccastrada, cinque a Follonica, tre a Gavorrano e Orbetello.

Sono 647 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 555). Le persone positive in carico alla Asl sono 830 (ieri 762). Si registrano dieci guarigioni (ieri 24).

Degli attuali positivi in Provincia di Grosseto, 40 sono stati contagiati da una variante: in 35 casi la Asl ha riscontrato la variante inglese, mentre in cinque quella brasiliana. Zero casi, invece, di variante Sudafricana in Maremma secondo i dati diffusi dalla Asl.

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 45 persone ricoverate in Degenza Covid (cinque in più di ieri) e otto in terapia intensiva (una in meno di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 342 Provincia di Arezzo 157 Provincia di Siena 106 Provincia di Grosseto 77 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 12 33 41 40 23 8 Grosseto 14 13 18 18 8 6 Siena 16 18 20 20 21 11 Totale ASL TSE 42 64 79 78 52 25

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 4 mar Venerdì 5 mar Sabato 6 mar Domenica 7 marzo Lunedì 8 mar Martedì 9 mar Mercoledì 10 mar Giovedì 11 mar Arezzo 126 143 107 147 125 90 114 157 Siena 66 120 102 76 73 102 71 106 Grosseto 70 46 25 44 31 13 74 77 Totale Asl Tse 265 310 236 267 232 206 261 342

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 2 Civitella Paganico 2 Follonica 5 Gavorrano 3 Grosseto 44 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Orbetello 3 Roccastrada 10 Scansano 1 Scarlino 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 99 TI San Donato Arezzo 17 Degenza Covid Misericordia Grosseto 45 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1352 Provincia di Siena 2365 Provincia di Grosseto 647

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2105 Provincia di Siena 1660 Provincia di Grosseto 830

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1711 Provincia di Siena 1472 Provincia di Grosseto 697

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3667 Provincia di Siena 3415 Provincia di Grosseto 1625

Guariti Provincia di Arezzo 37 Provincia di Siena 62 Provincia di Grosseto 10