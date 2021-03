Buoni spesa: ancora 91mila euro per i grossetani. Al via le domande

GROSSETO – Ammontano a più di 91mila euro le risorse a disposizione dei cittadini grossetani in difficoltà economiche, a causa dell’emergenza Coronavirus, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Entro domani, venerdì 12 marzo, infatti, saranno concluse le procedure per l’assegnazione dei buoni spesa ai cittadini di Follonica e Arcidosso ai quali è stato destinato tutto il budget disponibile, rispettivamente di 130mila euro e 28mila.

Da lunedì, 15 marzo, invece potranno presentare richiesta solo i cittadini grossetani, per i quali sono ancora a disposizione 91mila euro. I buoni saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che si stima possano interessare ancora 500 famiglie.

“Grazie ai buoni spesa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali, Mirella Milli – è stato possibile dare una risposta concreta alle famiglie che più stanno risentendo della crisi che stiamo vivendo. Ringraziamo il Coeso per la collaborazione in questo importante progetto”.

“Su Grosseto da gennaio – spiega il direttore del Coeso Fabrizio Boldrini – abbiamo distribuito buoni per un valore complessivo di oltre 373mila euro a 2000 famiglie, che hanno potuto così far fronte a una difficoltà, spesso temporanea, legata all’emergenza sanitaria”.

Come si richiedono i buoni spesa. Si può presentare domanda compilando un modulo disponibile sul sito del Coeso all’indirizzo www.coesoareagr.it.

Chi ha già usufruito del servizio ed è quindi registrato nel sistema potrà ottenere un buono di un valore che varia, in base alle situazioni, da 150 a 300 euro, mentre chi fa domanda per la prima volta, prima di ottenere la cifra che gli spetta, sarà contattato telefonicamente dagli operatori e dovrà integrare la documentazione presentata rispondendo ad alcune domande.

I buoni spesa sono un aiuto economico reso possibile grazie alla distribuzione dei fondi governativi stanziati proprio per aiutare le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. Sono utilizzabili per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. L’elenco degli esercizi convenzionati, in costante aggiornamento, è consultabile sempre sul sito del Coeso e vi si accede dalla prima pagina.