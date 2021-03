Aurelia: via libera per individuare il commissario. Soddisfazione per il senatore Berardi

GROSSETO – «Sono anni che lamentiamo una scarsa attenzione verso una delle arterie principali del versante tirrenico della nostra penisola. Oggi finalmente, grazie anche all’impegno del collega Massimo Mallegni Capogruppo di Forza Italia in commissione Lavori Pubblici al Senato, l’adeguamento della Strada Statale Aurelia viene inserito tra le opere che il Governo dovrà prendere in esame per predisporne il commissariamento con il prossimo decreto infrastrutture». A parlare è il senatore Roberto Berardi.

«Certo, i pendolari toscani non potranno dirsi pienamente soddisfatti fino a che l’opera non sarà effettivamente cantierizzata, ma questo è senza dubbio un passo avanti che ci fa ben sperare per lo sviluppo e la sicurezza del nostro territorio».