MONTIERI – Una voragine di dieci metri di profondità, larga cinque, si è aperta ieri nella zona del Gabellino, nel comune di Montieri, alle Fornaci.

Il terreno è sprofondato lasciando una buca enorme, a una trentina di metri dalla strada provinciale. «Si tratta di un terreno privato – afferma il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi -. Abbiamo subito allertato il proprietario»

Ieri sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Da verbale dei Vigili sarà il proprietario a dover provvedere alla messa in sicurezza definitiva dell’area, così che non ci sia il rischio per le persone, ma anche per qualche animale, di caderci dentro. «Scriveremo al proprietario proprio perché tenga d’occhio l’evoluzione della situazione, così come prescritto dal verbale dei Vigili del fuoco».