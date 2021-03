Lynn: «Della cittadella del carnevale e di Eurospin il Consiglio comunale non sa nulla»

FOLLONICA – “Della cittadella del carnevale e di Eurospin il consiglio comunale non sa nulla”, scrive, in una nota, Charlie Lynn, consigliere comunale Lista Civica Di Giacinto.

“Si fa un gran parlare di questa ipotetica operazione che prevedrebbe la costruzione di un supermercato su terreni comunali in cambio della costruzione della cittadella – prosegue -. Il sindaco Andrea Benini fa proclami, anticipazioni, parla di “contatti e confronti” con il privato, ma chi decide sono i consiglieri comunali i quali, però, non sanno nulla.

Accade troppo spesso che le questioni arrivino in luoghi non deputati alle decisioni. A meno che non si pensi che il consiglio sia una somma di “alzapaletta” deputati a ratificare decisioni prese in altri luoghi, è bene che di questioni consiliari siano i rappresentanti dei cittadini a discuterne.

Non si possono prendere posizioni su una questione cosi delicata senza vedere le carte. Se Benini le ha, come nei fatti dice di averle ancorché non definitive, le faccia vedere alla commissione consiliare affinché si possa capire, contribuire e farsi un’idea compiuta e soprattutto vera dalla questione.

E’ svilente per i consiglieri farsi dire le cose dai giornalisti o dalle persone del mondo del carnevale. C’è un ribaltamento dei ruoli che mi porta a chiedere al sindaco di venire in commissione e spiegare al consiglio cosa si sta facendo e si sta muovendo sulla cittadella. Questione di trasparenza”, conclude Lynn.