Covid: 80 le persone positive nelle scuole di tutta la provincia. 68 sono gli studenti

GROSSETO – Sono 80, tra studenti, insegnanti e personale scolastico attualmente in carico alla Asl in provincia di Grosseto. Tra questi 68 sono gli studenti dalla materna alle superiori, undici i docenti e una persona che fa parte del personale non docente. Tutti in isolamento domiciliare.

Dall’inizio pandemia, invece, sono stati 213 gli studenti colpiti dal Covid in maremma, 52 gli insegnanti e cinque tra il personale non docente per un totale di 270 persone colpite nel mondo della scuola.

Di questi 190 sono coloro che sono guariti: 145 gli studenti, 41 insegnanti e quattro personale non docente.

In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena, Grosseto) invece sono 400 le persone attualmente positive, 2589 dall’inizio della pandemia coloro che si sono ammalati, e 2170 coloro che sono guariti.

Ad Arezzo sono 165 coloro che sono attualmente positivi, e a Siena 142.