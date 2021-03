Coronavirus, tornano a crescere i casi in Maremma: i nuovi positivi sono 74

GROSSETO - Sono 74 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 9 marzo alle 14 di oggi, 10 marzo (ieri 13). Dei 74 nuovi casi, 30 sono nel Comune di Grosseto, 10 a Follonica, nove a Gavorrano, sei a Castiglione della Pescaia e a Roccastrada, cinque a Scarlino

Sono 555 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 644). Le persone positive in carico alla Asl sono 762 (ieri 712). Si registrano 24 guarigioni (ieri 16).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 40 persone ricoverate in Degenza Covid (quattro in meno di ieri) e nove in terapia intensiva (una in più di ieri).

Sono dodici i nuovi casi positivi registrati oggi a Piombino: si tratta di quattro donne di 20, 28, 55 e 80 anni, quest'ultima si trova attualmente ricoverata all'ospedale di Cecina; sette uomini di 23, 26, 42, 51, 56, 61 e 65 anni; e un minore di 17 anni. Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni, salvo la paziente ricoverata. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti dei pazienti.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 261 Provincia di Arezzo 114 Provincia di Siena 71 Provincia di Grosseto 74 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 12 12 18 27 27 18 Grosseto 18 10 17 16 8 5 Siena 13 14 16 20 4 4 Totale ASL TSE 43 36 51 67 39 27

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 3 mar Giovedì 4 mar Venerdì 5 mar Sabato 6 mar Domenica 7 marzo Lunedì 8 mar Martedì 9 mar Mercoledì 10 mar Arezzo 106 126 143 107 147 125 90 114 Siena 95 66 120 102 76 73 102 71 Grosseto 27 70 46 25 44 31 13 74 Totale Asl Tse 230 265 310 236 267 232 206 261

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 1 Castiglione Della Pescaia 6 Civitella Paganico 1 Follonica 10 Gavorrano 9 Grosseto 30 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Massa Marittima 2 Monte Argentario 1 Orbetello 1 Roccastrada 6 Scarlino 5

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 98 TI San Donato Arezzo 16 Degenza Covid Misericordia Grosseto 40 TI Misericordia Grosseto 9

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1350 Provincia di Siena 2263 Provincia di Grosseto 555

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2010 Provincia di Siena 1616 Provincia di Grosseto 762

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1629 Provincia di Siena 1444 Provincia di Grosseto 635

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3729 Provincia di Siena 3515 Provincia di Grosseto 1589

Guariti Provincia di Arezzo 51 Provincia di Siena 66 Provincia di Grosseto 24