Il podcast del 9 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 9 marzo 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 9 marzo.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.001 su 23.724 test di cui 13.323 tamponi molecolari e 10.401 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,22% che corrisponde all'8,7% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto a Grosseto i nuovi casi registrati erano stati 31. Aumentano ancora i ricoveri, che diventano 41, e i pazienti in terapia intensiva, 9 (uno in più rispetto al giorno precedente. Le persone positive in carico sono 720.

La cronaca. Compra in rete e di nascosto con la carta della nonna alcuni pezzi per il motorino: scoperto e denunciato. È successo ad Arcidosso dove un ragazzino minorenne durante le ore di Dad, la didattica a distanza, ha usato la carta di credito della nonna per acquistare merce su internet, spendendo 200 euro. Una volta scattata la denuncia i carabinieri sono risaliti al ragazzo.

Ancora la cronaca. Si sente male mentre guida la sua auto in città e muore. È successo questa mattina a Grosseto. L'uomo ha accusato un malore mentre si trovava nella zona dello stadio Zecchini.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, puntata dedicata al caso dei gessi rossi e alla possibilità di impiegarli per il ripristino della cava di Pietratonda.