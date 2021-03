Il Comune cerca educatori digitali per la popolazione

GAVORRANO – Dall’inizio della pandemia l’era digitale ha fatto progressi enormi. In assenza della possibilità di svolgere molte attività in presenza gli strumenti digitali sono diventati praticamente indispensabili, ma non tutti sono al passo con i tempi e fanno fatica ad avere dimestichezza con la digitalizzazione.

Per venire incontro ai propri cittadini proprio in questo ambito, l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando rivolto alle associazioni del territorio, per promuovere e far conoscere i servizi on line dell’ente e, in particolar modo, istruire i cittadini relativamente ai servizi offerti.

«Il Comune di Gavorrano – dice il sindaco Andrea Biondi – è uno dei comuni più digitali del territorio, i servizi online offerti sono molteplici, basta visitare il sito del Comune. Dal 2022 sarà obbligatorio per ogni procedimento con la pubblica amministrazione avere l’identità digitale (Spid) e utilizzare il Pago Pa. Comprendendo che per molti cittadini esistono ancora delle barriere digitali e attraverso questo appello ricerchiamo volontari che si propongano come educatori digitali per i propri concittadini».

Il bando è rivolto alle associazioni interessate che devono essere iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Gavorrano e possono presentare la propria manifestazione di interesse, entro il 24 marzo, da inoltrare al Responsabile dell’Area I – Organizzazione e Affari Generali del Comune di Gavorrano (GR) solo ed esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.gavorrano@postecert.it.

Il bando completo è consultabile a questo indirizzo: https://www.comune.gavorrano.gr.it/images/avvisi/Informatizz_Cittadini_2021/avviso_associazioni_per_pubb.pdf