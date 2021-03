Grosseto è città che legge, l’appello: «Aderite al progetto, così si promuove la lettura»

GROSSETO – Grosseto ha ottenuto il riconoscimento di Città che legge 2020-2021, qualifica attribuita dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani alle amministrazioni comunali impegnate con continuità nelle iniziative di promozione della lettura sul proprio territorio.

In tal senso si sostiene la crescita delle proprie comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

L’attribuzione di questo prestigioso riconoscimento al Comune di Grosseto con la Biblioteca Chelliana e la partnership di Fondazione Grosseto Cultura e Fondazione Polo Universitario Grossetano, è stata possibile grazie alle attività cittadine di alto spessore culturale, sociale ed economico legate alla lettura.

“Crediamo fermamente che fare sistema tra offerta culturale e istituzioni, imprese e associazioni cittadine rientri in una logica vincente – spiegano dal Comune -. Per questo vogliamo impegnarci affinché a Grosseto ciò si realizzi e tutta la cittadinanza ne tragga beneficio per una rigenerazione culturale in senso ampio, che dovrà coinvolgere soprattutto le nuove generazioni ma con un occhio sempre attento ai bisogni dell’intera comunità”.

“Pertanto invitiamo enti pubblici, associazioni e privati, in rappresentanza dei vari ambiti della filiera culturale e, in particolare, di quella del libro quali istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, cooperative, fondazioni, e tutti gli attori presenti sul territorio che condividono l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, a prendere visione della Guida al Patto Locale della lettura, sottoscrivere la scheda di adesione, e a trasmetterla, compilata e firmata dal rappresentante legale o da un suo delegato all’indirizzo mail grossetocittachelegge@comune.grosseto.it“, conclude l’ente.