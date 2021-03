Epaca Coldiretti: «Bonus baby sitting prorogato fino al 30 aprile, ecco cosa fare»

GROSSETO – L’Inps proroga i termini per inserire sulla piattaforma delle prestazioni occasionali i servizi da remunerare tramite i bonus baby sitting fissati dalla normativa anticovid: lo comunica Epaca Coldiretti Grosseto.

“I genitori – spiega Coldiretti – avranno tempo sino al 30 aprile 2021 per comunicare all’Inps le prestazioni da remunerare con il cosiddetto bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting. Il nuovo termine riguarda sia le prestazioni svolte tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020 (prima fase dell’emergenza sanitaria) sia quelle svolte tra il 9 novembre ed il 3 dicembre 2020 (seconda fase dell’emergenza sanitaria).

L’Inps spiega che per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, è stato prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati”.

“In alternativa – afferma Coldiretti – rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.