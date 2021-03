Coronavirus, in Maremma meno casi con più tamponi: i nuovi positivi sono 13. Tre ricoveri in più

GROSSETO – Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 dell’8 marzo alle 14 di oggi, 9 marzo (ieri 31). Dei 13 nuovi casi, sette sono nel Comune di Grosseto.

Sono 644 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 278). Le persone positive in carico alla Asl sono 712 (ieri 720). Si registrano 16 guarigioni (ieri 15).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 44 persone ricoverate in Degenza Covid (tre in più di ieri) e otto in terapia intensiva (una in meno di ieri).

Per quanto riguarda la situazione vaccini, ad oggi in Provincia di Grosseto sono 15.008 le persone che hanno ricevuto solo la prima dose (venerdì 5 marzo erano 14.084) e 5.035 quelle che hanno ricevuto anche la seconda (venerdì scorso erano 4.265).

Oggi Piombino registra un solo nuovo caso di Coronavirus: si tratta di un uomo di 23 anni. Il paziente è in buone condizioni di salute isolato nella propria abitazione. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti del soggetto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 206 Provincia di Arezzo 90 Provincia di Siena 102 Provincia di Grosseto 13 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 25 21 19 7 12 6 Grosseto 2 3 4 2 2 – Siena 23 12 20 22 11 14 Totale ASL TSE 50 36 43 31 25 20

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 2 mar Mercoledì 3 mar Giovedì 4 mar Venerdì 5 mar Sabato 6 mar Domenica 7 marzo Lunedì 8 mar Martedì 9 mar Arezzo 116 106 126 143 107 147 125 90 Siena 95 95 66 120 102 76 73 102 Grosseto 25 27 70 46 25 44 31 13 Totale Asl Tse 237 230 265 310 236 267 232 206

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Civitella Paganico 1 Follonica 1 Grosseto 7 Magliano In Toscana 1 Orbetello 1 Roccastrada 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 95 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 44 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1376 Provincia di Siena 2505 Provincia di Grosseto 644

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2004 Provincia di Siena 1630 Provincia di Grosseto 712

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1636 Provincia di Siena 1458 Provincia di Grosseto 581

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3851 Provincia di Siena 3679 Provincia di Grosseto 1591

Guariti Provincia di Arezzo 45 Provincia di Siena 46 Provincia di Grosseto 16