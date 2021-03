Coronavirus, chiusure nei weekend per inasprire il dpcm: in arrivo misure più severe

GROSSETO – Non ha dubbi il Comitato tecnico scientifico. La situazione legata al Coronavirus in Italia sta peggiorando e servono misure più restrittive in Italia.

Le indicazioni sono state trasmesse al Governo, per inasprire l’ultimo dpcm, appena entrato in vigore. Si parte dalla richiesta di chiusure nei weekend nelle zone rosse, sul modello di quanto successo nelle vacanze di Natale, per limitare gli spostamenti delle persone.

Ma allo studio sono misure più restrittive anche nelle zone gialle, quelle meno a rischio, come risposta alle varianti. Al tempo stesso si raccomandano maggiori tracciamenti per attaccare i focolai.

Di pari passo va ovviamente la campagna vaccinale, da estendere al maggior numero di persone possibile e in tempi brevi. Il nuovo piano vaccinale del Governo va proprio in questa direzione. L’indice Rt va assolutamente riportato sotto quota 1, secondo gli esperti.