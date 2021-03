Una sconfitta e una vittoria nella trasferta a Matera della Blue Factor Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta comunque proficua quella “doppia” a Matera per la Blue Factor: contro il Roller il Castiglione è uscito sconfitto per 5-3, ma con molto rammarico per diverse decisioni arbitrali davvero discutibili, che hanno pesato enormemente sul risultato finale. Superlativa invece la vittoria, con ampio merito, contro l’Hp con i giovani castiglionesi capaci di rimanere sempre attaccati ai più blasonati avversari, e ribaltare il risultato nel secondo tempo e vincere per 7-5.

Roller Matera-Hc Castiglione 5-3. Match che vive sul filo dell’equilibrio con il primo tempo che si chiude sul 2-2: vantaggio di Lorenzo Biancucci, doppietta di Giudice e pari di Maldini. Nella ripresa a Giovanni Antezza rispondeva ancora Brunelli e poi a dir poco clamoroso con la partita appunto in parità sul 4-3 (rete di Vargas su punizione di prima), quando a 3 minuti dalla fine sull’azione seguente per un blù clamoroso negato a Maldini, agganciato da dietro, sul contropiede ancora Vargas segna il definitivo 5-3. Rimane però la prestazione dei giovani castiglionesi, cresciuti decisamente rispetto all’andata.

Hp Matera-Hc Castiglione 5-7. Nella partita bis di domenica il Castiglione ha giocato ancora una grande gara, non mollando di un centimetro contro avversari che all’andata avevano surclassato i biancocelesti. Il botta e risposta dura tutto il primo tempo. Vantaggio materano con Luca Santeramo e pari di Brunelli. Poi vantaggio castiglionese con Andrea Montauti e Piozzini e poi De Palma riportano avanti la squadra della città dei sassi. Nella ripresa Cirilli segna subito, ma la doppietta di Brunelli e il gol di cabiddu ribaltono ancora il risultato, 5-4 avanti il Castiglione. Santeramo trova il nuovo pari, poi però in due minuti i biancocelesti piazzano i colpi del ko. Andrea Montauti trasforma alla perfezione la punizione di prima e soprattutto con una discesa clamorosa e pallina sotto la traversa in tuffo, Cabiddu mentre dentro il 7-5 maremmano. L’Hp le prova tutte per rimontare, ma Irac diventa baluardo insuperabile (para anche una punizione a Piozzini a 90 secondi dalla sirena che poteva riaprire tutto) con la difesa che in qualche modo regge per una vittoria di prestigio.

ROLLER MATERA: Sacco, El Haouzi; Lapolla, G.Antezza, Vargas, G.Giudice G, Spurio, Ferrara, Rondinone, Strammiello. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Irace, Donnini; A.Montauti A, Maldini, Cabiddu, Brunelli, L.Biancucci, F.Montauti, Matteucci. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Alfonso Rago di Giovinazzo.

RETI: pt (2-2) 11’42 L.Biancucci (C), 13’54 e 15’40 G.Giudice (M), 16’05 rig. Brunelli (C); st 4’31 G.Antezza (M), 5’07 Maldini (C), 15’20 pp e 22’19 Vargas (M).

HP MATERA: Chieco, Xiloyannis; L.Santeramo, Piozzini, Cirilli, De Palma, Corrado, Clemente, Di Francesco, N.Santochirico. All. Emanuele Santochirico.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Irace, Donnini; A.Montauti A, Maldini, Cabiddu, Brunelli, L.Biancucci, F.Montauti, Matteucci. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

RETI: pt (3-2) 6’59 L.Santeramo (M), 8’16 Brunelli (C), 10’50 A.Montauti (C), 11’15 Piozzini (M), 20’26 De Palma (M); st 0’58” Cirilli (M), 2’37 e 8’23 Brunelli (C), 8’57 Cabiddu (C), 9’15 Santeramo (M), 10’32 pp A.Montauti (C), 12’06 Cabiddu (C).

I risultati della 17esima giornata: Roller Matera-Blue Factor Castiglione 5-3, Rotellistica Camaiore-Gruppo Gamma Sarzana 1-5, Afp Giovinazzo-Hp Matera 2-3, Sgs Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-5. Recupero 12° turno. Hp Matera-Blue Factor Castiglione 5-7.

La classifica: Cgc Viareggio 38 punti (15 partite), Hp Matera 28 (16), Sgs Forte dei Marmi 27 (12), Roller Matera (13) e Gruppo Gamma Sarzana (14) 25, Blue Factor Castiglione 16 (14), Hockey Prato (13), Afp Giovinazzo (13) e Rotellistica Camaiore (15) 12, Ash Spv Viareggio (13) 3.

Marcatori: 47 Muglia (Cgc Viareggio), 37 Vargas (RM), 30 Ojeda (Cgc Viareggio), 29 Pistelli (Sarzana), 28 Piozzini (Hp Matera).