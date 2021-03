Ricettività diffusa: il Comune destina 50 mila euro ai cittadini per creare attività extra-alberghiere

SANTA FIORA – Migliorare la ricettività turistica creando una rete di ospitalità diffusa. Con questo obiettivo il Comune di Santa Fiora ha destinato 50mila euro dei fondi sulla geotermia ai cittadini e alle imprese che intendano creare, ammodernare o promuovere nel territorio comunale un’attività ricettiva extra – alberghiera o albergo diffuso come definite da ex L.R. 86 del 20 dicembre 2016 smii “Testo unico del sistema turistico regionale”.

Il bando è erogato tramite il Cosvig. I progetti devono prevedere un ammontare minimo di spese contabili di 10mila euro. Il contributo avrà intensità massima pari al 30% delle spese di progetto e per ciascun richiedente non potrà comunque superare i 25mila euro. La liquidazione avverrà a seguito dell’invio di rendicontazione. Non è previsto anticipo.

La domanda di contributo potrà riguardare la ristrutturazione di immobili, l’acquisto di arredi e serramenti; l’eliminazione di barriere architettoniche; le spese per l’apertura della nuova impresa; consulenza e servizi di marketing, promozione, digitalizzazione, siti web. Ma anche rinnovo impianti, macchinari e attrezzature; leasing con patto di acquisto; efficientamento energetico e installazione di impianti da fonti rinnovabili.

La richiesta di contributo dovrò essere inviata entro le ore 12 del 31 dicembre 2021 per posta certificata a posta@pec.cosvig.it

I soli richiedenti senza pec possono consegnarla a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere in busta chiusa presso la sede Co.Svi.G. scrl, via Fucini 19, 58025 Larderello, Pomarance (PI).

Nell’oggetto della posta certificata o sulla busta chiusa dovrà essere scritto: “Santa Fiora bando 2021 ospitalità diffusa”.

Il bando e la relativa documentazione è consultabile al seguente link https://bit.ly/3bFih0x

Info: santafiora@cosvig.it o 3668338509 (cellulare e WhatsApp)