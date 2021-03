L’almanacco del Giunco: l’8 marzo nasce la Borsa di New York e apre l’aeroporto di Parigi

GROSSETO – Lunedì 8 marzo, san Giovanni di Dio, Giornata internazionale della donna, il sole sorge alle 6.41 e tramonta alle 18.11. Accadeva oggi:

1618 – Giovanni Keplero scopre la terza legge del moto dei pianeti (immediatamente dopo la rigetta ma il 15 maggio dello stesso anno la conferma nuovamente).

1702 – Anna diventa regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda.

1782 – Massacro di Gnadenhutten: miliziani della Pennsylvania uccidono 93 nativi americani nell’Ohio.

1817 – Viene fondata la Borsa di New York.

1844 – Re Oscar I sale al trono di Svezia-Norvegia.

1890 – Buffalo Bill perde a Roma, a Prati di Castello, una sfida contro i butteri.

1906 – Massacro del Cratere moro: le truppe di occupazione statunitensi nelle Filippine massacrano circa 600 uomini, donne e bambini che si erano rifugiati in un cratere.

1908 – In questa data, secondo una diffusa credenza, vi sarebbe stato l’incendio nella fabbrica di New York nel quale morirono 129 operaie donne, e che avrebbe quindi dato origine alla Giornata internazionale della donna. In realtà si tratta di un equivoco con l’incendio della fabbrica Triangle, avvenuto il 25 marzo del 1911 con 146 vittime.

1911 – Il 19 marzo, data scelta dal Segretariato internazionale delle donne socialiste, la Giornata internazionale della donna viene celebrata per la prima volta anche in Europa, mentre negli USA si festeggiava il 23 febbraio già dal 1909.

1917 – Inizia la Rivoluzione di febbraio in Russia (23 febbraio del calendario ortodosso).

1918 – Si registra il primo caso di influenza spagnola, è l’inizio di una devastante pandemia.

1920 – Il parlamento del Consiglio nazionale siriano dichiara l’indipendenza della Siria.

1921 – Il premier spagnolo Eduardo Dato viene assassinato mentre esce dal palazzo del parlamento di Madrid.

1925 – Italia: viene assegnato all’Hockey Club Milano il primo scudetto dell’hockey su ghiaccio.

1935 – Hachikō, cane di razza Akita, famoso in Giappone per la sua fedeltà e lealtà, muore di filariasi all’età di 12 anni, dopo aver atteso ininterrottamente il ritorno del padrone per ben 10 anni.

1936 – La prima gara per automobili di serie si tiene a Daytona Beach, in Florida.

1937 – Inizia la Battaglia di Guadalajara, durante la guerra civile spagnola, con l’offensiva del corpo volontario italiano contro le forze della seconda repubblica spagnola.

1942

– Seconda guerra mondiale: truppe dell’Impero giapponese catturano Rangoon, Birmania;

– Seconda guerra mondiale: gli olandesi si arrendono alle forze giapponesi sull’isola di Giava.

1943 – Seconda guerra mondiale: truppe statunitensi vengono attaccate dai Giapponesi sul rilievo 700, a Bougainville, in una battaglia che durerà cinque giorni.

1948 – La Corte Suprema degli Stati Uniti decreta che l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche viola la costituzione.

1950 – L’Unione Sovietica annuncia di possedere la bomba atomica.

1952 – Antoine Pinay diventa primo ministro di Francia.

1957

– L’Egitto riapre il Canale di Suez;

– Il Ghana ottiene l’indipendenza.

1961 – Max Conrad circumnaviga la Terra in otto giorni, 18 ore e 49 minuti, stabilendo un nuovo record.

1963 – Il partito Ba’th prende il potere in Siria.

1964 – Mario Napoli, nel corso della campagna di scavi ad Elea-Velia, scopre la cosiddetta Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia.

1965 – Il primo contingente di 3.500 marines sbarca in Vietnam del Sud: inizia la guerra nel sud-est asiatico.

1966

– Guerra del Vietnam: l’Australia annuncia che si appresta ad incrementare sostanzialmente in numero delle sue truppe in Vietnam;

– Una bomba piazzata da giovani dimostranti irlandesi distrugge la Nelson’s Pillar di Dublino.

1971 – Joe Frazier sconfigge Muhammad Ali nel primo di tre incontri epici. Frazier difende il titolo mondiale dei pesi massimi in un Madison Square Garden gremito di stelle.

1974 – Viene inaugurato l’Aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi.

1983 – Il presidente statunitense Reagan definisce l’Unione Sovietica l’impero del male.

1987 – Viene registrato l’ultimo episodio della famosissima serie televisiva statunitense A-Team.

2004 – Una nuova costituzione democratica viene firmata dal governo provvisorio iracheno.

2014 – Scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 con a bordo 239 persone.

2017 – L’arco naturale Finestra azzurra sull’isola di Gozo a Malta, crolla a causa di una forte tempesta.

