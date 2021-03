GROSSETO – Giornata piovosa, quella di lunedì 8 marzo in provincia di Grosseto. Precipitazioni sono attese un po’ in tutta la Maremma, ma non dovrebbero avere carattere temporalesco.

Aumentano le temperature minime, che dovrebbero passare da 5 a 10 gradi nel capoluogo. Stabili, invece, le massime, sempre attorno a quota 12 gradi.

Vento moderato, fino a 15 chilometri orari. Nei prossimi giorni tornerà il sereno, ma dovrebbero anche abbassarsi le temperature, almeno le minime.

