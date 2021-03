FOLLONICA – Si sono conclusi ieri gli insoliti festeggiamenti del carnevale follonichese. A causa della pandemia, e per la prima volta, la città non ha potuto festeggiare la sua tradizione più amata, ma i rioni, nonostante le difficoltà, non hanno voluto rinunciare al clima carnevalesco e hanno creato comunque un clima festoso. E così in queste settimane si è potuto assistere a istallazioni e addobbi un po’ dappertutto nella città del Golfo, per mantenere acceso lo spirito del carnevale.

Con la disputa, ieri mattina, della regata Laser Master 6a, la tradizionale Coppa di Carnevale, per le classi Laser radial e standard e organizzata dal Gruppo Vela Lni Follonica, si è chiusa la 54a edizione del Carnevale Follonichese.

La regata ha visto la partecipazione di 43 equipaggi provenienti da tutta l’Italia sia maschili che femminili alla presenza del presidente della classe Laser, Gianni Galli.

Con quest’ultima iniziativa si chiude ufficialmente l’edizione 2021 del Carnevale Follonichese in attesa di scoprire nei prossimi giorni le vetrine vincitrici del concorso “Vetrine vestite a carnevale”.