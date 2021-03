Coronavirus, a Grosseto un morto e ricoveri ancora in aumento. Meno casi, 31, ma tamponi più che dimezzati

GROSSETO – Ci sono 31 nuovi casi di Coronavirus in Maremma. Lo comunica la Asl, nel bollettino relativo al periodo compreso tra le 14 del 7 marzo e le 14 dell’8 marzo.

Dunque diminuiscono i casi rispetti alla giornata di ieri, quando erano stati 44, ma scendono anche i tamponi, più che dimezzati (232 contro 531).

Grosseto è il comune più colpito con la metà esatta dei casi registrati, 16. All’ospedale Misericordia, il 6 marzo, è morto un uomo di 97 anni. Aumentano ancora i ricoveri, che diventano 41, e i pazienti in terapia intensiva, 9 (ieri 8). Le persone positive in carico sono 720. Si registrano 15 guarigioni.

Sono quattro i nuovi casi positivi registrati oggi a Piombino a cui si aggiunge un caso sospetto in attesa di conferma, un minore di 12 anni.

I soggetti positivi sono una donna di 30 anni; due uomini, di 22 e 29 anni, di cui uno non residente in città, e un minore di 2 anni. Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti dei pazienti.

Asl TSE 232 Provincia di Arezzo 125 Provincia di Siena 73 Provincia di Grosseto 31 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 20 19 34 32 13 7 Grosseto 2 3 6 14 4 2 Siena 10 6 15 20 17 5 Totale ASL TSE 32 28 55 66 34 14



Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 1 mar Martedì 2 mar Mercoledì 3 mar Giovedì 4 mar Venerdì 5 mar Sabato 6 mar Domenica 7 marzo Lunedì 8 mar Arezzo 64 116 106 126 143 107 147 125 Siena 73 95 95 66 120 102 76 73 Grosseto 4 25 27 70 46 25 44 31 Totale Asl Tse 143 237 230 265 310 236 267 232

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 4 Gavorrano 2 Grosseto 16 Magliano In Toscana 1 Monte Argentario 2 Orbetello 3 Roccastrada 2 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 93 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 41 TI Misericordia Grosseto 9

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1553 Provincia di Siena 1460 Provincia di Grosseto 278

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1993 Provincia di Siena 1595 Provincia di Grosseto 720

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1625 Provincia di Siena 1440 Provincia di Grosseto 587

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3810 Provincia di Siena 3632 Provincia di Grosseto 1549

Guariti Provincia di Arezzo 47 Provincia di Siena 56 Provincia di Grosseto 15