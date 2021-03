AtWork cerca-trova lavoro: ingegneri, infermieri, giardinieri, badanti, cuochi, autisti, commessi…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: cameriere di sala, cuoco pizzaiolo, cameriere di bar, aiuto cameriere di ristorante, aiuto cameriere ai piani, aiuto cuoco di ristorante, inserviente di cucina, cuoco capo partita, cameriere di ristorante, cuoco di ristorante, cuoco pasticciere, badante, esercente di macelleria, esercente di pescheria, carrozziere, Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, impiegato amministrativo, addetto alla segreteria, cuoco di ristorante, Baristi e e professioni assimilate, fabbro ferraio, Addetti alla contabilità, autolavaggista, termoidraulico, manovale edile, estetista, Installatori di infissi e serramenti, necroforo, addetto alla logistica di magazzino, agente di commercio, facchino, agente immobiliare, gruista escavatorista, bagnino, addetto alla pulizia delle stoviglie, addetto alla torre di controllo, addetto alle pulizie di interni, installatore di impianti telefonici, falegname, installatore di infissi, saldatore di metalli speciali e leghe, commesso di banco, esperto contabile, Installatori di infissi e serramenti, piastrellista, elettricista impiantista di cantiere, disegnatore tecnico, tecnico commerciale, Tecnici della produzione manifatturiera, manovale edile, addetto alla vendita telefonica di beni e servizi, lavapiatti, cassiere di negozio, assistente sanitario, elettricista impiantista di cantiere, fornaio panificatore, barista, commesso di banco, agente di vendita, mastro muratore in pietra o mattoni, camionista, elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni, maitre d’hotel, commis ai piani, barman, addetto alla reception negli alberghi, addetto al ricevimento negli alberghi, bagnino, banconiere di bar, geometra, operatore di vendita, elettricista impiantista di cantiere, tagliatore di macelleria, animatore villaggi turistici, muratore in mattoni lavori di manutenzione, giardiniere, montatore ponteggi, operatore di telemarketing, riparatore di elettrodomestici, LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo. Se vuoi candidarti a queste offerte registrati sul sito www.turismolavoro.it. Dopo esserti registrato contatta l’operatore EBTT per attivare la tua candidatura del centro servizio di Grosseto al 0564416375 o grosseto@ebtt.it.

Bar a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile 2021 un bar tender con esperienza nel settore (cod 12446), un aiuto barman con minima esperienza (cod12447), un lavapiatti con minima esperienza (cod 12448) e un cameriere/a con esperienza nel settore orario solo serale pat b automunito

Campeggio nella zona di Capalbio ricerca da gennaio 2021 un impiegato amministrativo contabile in grado di registrare fatture e movimenti in prima nota preferibile conoscenza del programma TeamSystem. Contratto iniziale a tempo indeterminato con periodo di prova non lavorare nei weekend (cod 12459) no alloggio pat b automunito, un direttore con esperienza pluriennale di gestione e organizzazione minima contabilità preferibilmente in strutture extra alberghiere lingua inglese obbligatoria e una seconda lingua contratto a tempo indeterminato con periodo di prova si preferisce personale della zona ma si valuta alloggio da febbraio/marzo 2021 (cod 12505), e un capo giardiniere con esperienza di gestione del verde, seguire e coordinare il personale, preventivi e fornitori esperienza preferibile in agricoltura contratto a tempo determinato dalle 8.00 alle 17.00 non lavorare nei weekend non alloggio pat b automunito (cod 12506)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca per la stagione con vitto e alloggio un aiuto cuoco con esperienza nel settore (cod 12523) e un commis di cucina contratto di apprendistato max 29 anni minima esperienza (cod 12524)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca da aprile 2021 un aiuto cuoco preferibile diploma di settore con esperienza di almeno 2/3 anni di esperienza conoscenza ottima della lingua inglese (cod 12504), capo sala con ristorante con esperienza alberghiera e conoscenza della lingua inglese (cod 12503)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da aprile /maggio per i weeekeend e le feste poi da giugno a settembre full time un’aiuto cuoca in grado di preparare antipasti piatti freddi e fritture orario spezzato ma due mezze mattine libere (cod 12541), un bagnino con brevetto da giugno a settembre per torretta (cod 12544) e una barista con minima esperienza per tutti i weekend estivi e qualche giorno di agosto (cod 12544)

Pubblico esercizio vicino a Castiglione ricerca un aiuto cuoco anche minima esperienza da febbraio 2021 (cod 12539 pat b automunito

Pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca 3 barman con esperienza di banconiere orario su turni pomeridiani e serali pat b automuniti da maggio a settembre (cod 12530)

Struttura extra a alberghiera a Principina a mare ricerca da maggio 2021 una cameriera ai piani con esperienza nel settore (cod 12529) e una addetta reception con conoscenza lingua inglese più una seconda lingua ed esperienza nel settore (cod 12528)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca da Pasqua 2021 un’aiuto cuoca con esperienza orario spezzato pat b automunita (cod 12577)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto pizzaiolo con minima esperienza forno elettrico, orario principalmente serale da febbraio 2021 si inizia a fare le prove (cod 12546)

Residence vicino Principina a mare ricerca da luglio e agosto un animatore junior per bambini minima esperienza contratto part time (cod 12571) e un bagnino con brevetto acque interne per piscina luglio e agosto dalle 16.00 alle 19.00 per entrambi pat b automuniti (cod 12572)

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca da marzo (fine settimana) poi contratto full time fino a ottobre un aiuto cuoco/a con esperienza pat b automunito (cod 12592)

Campeggio nelle vicinanze di Follonica ricerca da metà maggio a fine settembre una receptionist con provata esperienza di front office e back office prima lingua tedesco seconda lingua francese orario spezzato max fino alle 19 no turno serale no alloggio pat b automunito, e un’apprendista receptionist max 29 anni minima esperienza lingua tedesca buona/ottima e lingua inglese no alloggio pat b automunita da maggio a settembre (cod 12623 e cod 12624)

Pubblico esercizio a Tirli (Castiglione della Pescaia) ricerca da aprile a settembre un cuoco/a o ( cod 12625) , un commis di cucina con minima esperienza con inizio 15 giugno fino a metà settembre si valuta alloggio ma si preferisce personale della zona pat b automnunito (cod12626), un cameriere specializzato con esperienza dal aprile a settembre con vitto e alloggio (cod 12627), un commis di sala con minima esperienza da metà giugno a metà settembre si valuta alloggio ma si preferisce personale della zona pat b automunito (cod 12628), e un manutentore del verde con esperienza nel settore pat b automunito (cod 12629)

Campeggio a Punta ala (Castiglione della Pescaia) ricerca da metà aprile a ottobre una cuoca che sappia preparare antipasti e dolci con alloggio (cod 12605), un cameriere specializzato pat b automunito con alloggio da aprile a ottobre (cod 12606), un addetta colazioni con esperienza di caffetteria orario dalle 7.30-12.30 pat b automunito (cod 12618), aiuto pizzaioli con esperienza almeno minima con alloggio (cod 12615) e tre commis di sala con minima esperienza contratto di apprendistato max 29 anni con alloggio (cod 12616)

Stabilimento balneare a Follonica ricerca da maggio 2021 un cuoco/a o aiuto cuoco/a con esperienza di preparazione primi piatti di pesce pab t automunito no alloggio personale della zona o zone limitrofe (cod 12642)

Pubblico esercizio a Scarlino ricerca un cuoco/a cucina semplice di carne e pesce con vitto e alloggio da aprile/maggio a ottobre 2021 (cod 12640)

Campeggio nella zona di Capalbio ricerca due bagnini luglio e agosto full time giugno e settembre part time pat b automuniti no alloggio (cod 12641)

Hotel all’Isola del Giglio ricerca un cuoco/a cucina ricercata curata con prodotti naturali e freschi da aprile/maggio 2021 con vitto e alloggio (cod 12636)

Campeggio nella vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca una segretaria ricevimento con esperienza nel settore, inglese e tedesco, per una sostituzione di maternità, orario su turni da marzo 2021 pat b automunita (cod 12646)

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto bagnino anche senza brevetto preferibile con esperienza di lavoro anche minima pat b automunito (cod 12653)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a ai secondi piatti di pesce periodo da aprile a novembre (da metà giugno a fine agosto solo la sera tutti gli altri mesi pranzo e cena) pat b automunita (cod 12647) e una cameriera di sala con lingua inglese periodo da aprile a novembre (da metà giugno a fine agosto solo la sera tutti gli altri mesi pranzo e cena) pat b automunita(cod 12648)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un’aiuto cuoca/tuttofare di cucina con esperienza da aprile/maggio a fine settembre orario serale pat b automunita (cod 12656)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un lavapiatti con esperienza orario solo serale pat b automunito i weekend di maggio poi da giugno a metà settembre (cod 12681)

Albergo nella zona di Grosseto ricerca un capo manutentore con esperienza pluriennale progettazione e tabulazione excel archivio sicurezza , si alterna al capo servizio e al capo squadra nel ruolo di operativo nei giorni festivi se richiesti dalla direzione perito tecnico o agrario da marzo 2021 pat b automunito (cod 12679)

Residence a Principina a Mare ricerca una persona come apprendista aiuto bar dalle 8-14.30 su 6 giorni, max 29 anni, esperienza minima in caffetteria, buona conoscenza dell ‘nglese per la stagione estiva 2021 (cod12682) e un’addetta al ricevimento con buona conoscenza della lingua inglese e tedesca mansione di aiuto ricevimento con una minima esperienza orario 14.30-21.00 pat b automunita (cod 12684)

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto bagnino anche senza brevetto preferibile minima esperienza pat b automunito per 6 mesi (cod 12685)

• Si ricercano OPERATORI SOCIO SANITARI, di sesso maschile, per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione.

Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto)

Si propone contratto di assunzione a tempo pieno.

Inviare CV all’indirizzo mail: monica.l.cavicchioli@gmail.com; picchiantimarinella@gmail.com

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Livello di istruzione:

Attestato di qualifica professionale (Obbligatorio)

• Opus automazione, azienda altamente tecnologica ed innovativa, operante nel comparto industriale in Italia ed all’estero, ricerca un dipendente amministrativo part-time 20h settimanali per la propria Sede di Follonica, appartenete alle categorie protette L. 68/99.

Il profilo ricercato verrà inserito all’interno del team amministrativo.

La risorsa entrerà in azienda occupandosi di contabilità e con le seguenti caratteristiche:

– Diploma in Ragioneria (o laurea equivalente),

– almeno 3 anni di esperienza pregressa nel ruolo,

– Utilizzo del pc e principali applicativi office (word, excel),

– La conoscenza dell’inglese verrà considerata un plus.

La risorsa si occuperà di attività documentale, ordini ai fornitori e amministrazione generale.

Si offre contratto inizialmente a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: Da lunedì a venerdì, part time 20h settimanali

Luogo di lavoro: Follonica.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell`ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all`eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all`albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l`Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

MECCANICO NAVALE – Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza nella mansione preferibilmente in ambito navale, avrà il compito di svolgere con competenza ed entro le scadenze previste, i lavori necessari per la manutenzione e la riparazione di motori marini di yachts in base alla documentazione tecnica.

La risorsa ha una pregressa esperienza nell’attività di manutenzione meccanica dei motori ed essere in grado di eseguire le lavorazioni, dopo un periodo di affiancamento, in maniera autonoma.

Completano il profilo serietà e precisione.

Luogo di lavoro: Monte Argentario

Disponibilità richiesta: full-time

ADDETTO/A RICEVIMENTO E CASSA – Per prestigioso agriturismo, siamo alla ricerca di una figura addetto/a al ricevimento e cassa con mansioni di accoglienza clienti, gestione prenotazioni e booking.

La risorsa dovrà occuparsi oltre del front e back office, anche delle colazioni, degli eventi di degustazione e del wineshop. All’occorrenza si occupa della manutenzione e gestione ordinaria della residenza privata, con sede nelle colline Grossetane

Il profilo ideale ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 3/4 anni, possiede ottime capacità manuali e conoscenza di base dell’impiantistica domestica, grande discrezione e flessibilità. Si richiede la conoscenza fluente della lingua Inglese e conoscenza dei gestionali informatici di albergo e dimestichezza con i Social Media. Preferibile esperienza all’estero in ambito horeca.

Inserimento diretto con prospettiva di stabilizzazione. Si offre alloggio con ingresso privato e indipendente all’interno della proprietà.

Zona di lavoro: Provincia di Grosseto

TECNICO TERMOIDRAULICO – Il profilo ideale possiede buona preparazione teorica per acquisire rapidamente, previo affiancamento, autonomia sufficiente nel settore. Richiesta esperienza, anche minima, come tecnico nel settore termoidraulico.

La risorsa sarà inserita in un team di tecnici che si occupa di progettazione, costruzione, manutenzione, affidabilità di impianti Termici e Termoidraulici. Il tecnico si occuperà di Impianti Idraulici e Termoidraulici, Sistemi di climatizzazione, Centrali termiche con generatori di calore, Pompe di calore tradizionali e geotermiche, Caldaie a gas, gasolio, pellet in ambito civile e industriale, Redazione di Relazione Tecnica attestante il contenimento del consumo energetico degli edifici e Realizzazione di schemi funzionali di centrali termiche. In particolare la risorsa si occuperà di collaborare attivamente alle scelte progettuali e costruttive, effettuare diagnosi, contribuire attivamente alla strategia di manutenzione, effettuare analisi affidabilistiche in accordo a leggi, norme e regolamenti interni..

Richiesto possesso di Diploma di Perito Industriale, anche iscritto all’Albo ed abilitato all’esercizio della Libera Professione.Gradito domicilio in Zona Grosseto. Completano il profilo orientamento al risultato, buone capacità organizzative, relazionali, problem solving e spirito d’iniziativa. LUOGO DI LAVORO: GROSSETO. Si offre contratto full time, tempo determinato con prospettive di inserimento diretto in azienda.

OPERATORI MACCHINE CNC – Il profilo ideale conosce i principali dispositivi e software di programmazione, ha dimestichezza con le attività di logistica ed un’elevata manualità. Gradita esperienza nel settore programmazione delle Macchine a Controllo Numerico.

La risorsa si occuperà di inserire le istruzioni nel macchinario seguendo le schede tecniche fornite, caricare il materiale e curare l’impostazione degli utensili. Inoltre supervisionerà il processo, fino al termine delle operazioni. L’addetto si assicurerà che le macchine lavorino a pieno regime, gestendo contemporaneamente anche più macchinari. Il mestiere risulta impegnativo e richiede notevole forza fisica poiché si devono spostare carichi anche pesanti. Gli orari di lavoro sono suddivisi su 2 o 3 turni, anche notturni, in base alle necessità di produzione.

REQUISITI: Richiesta licenza media inferiore o Diploma di scuola secondaria superiore, presso istituti tecnici professionali, Capacità di lettura del disegno meccanico. Si richiede elevata flessibilità oraria, disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, idoneità fisica alla mansione, disponibilità ad apprendere le tecniche di utilizzo di tutte le attrezzature di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Zona Amiata. Si offre contratto full time, dal lunedì al sabato mattina, iniziale inserimento di 3 mesi, prorogabili per inserimento diretto in azienda.

TIROCINANTE ADDETTO/ADDETTA VENDITA SETTORE PET CARE – Il/La candidato/a si occuperà di:

– Assistenza alla clientela

– Rifornimento degli scaffali e cura degli spazi espositivi

– Il/La candidato/a ideale ha maturato mostra dinamicità e motivazione.

– È intraprendente e ha buone capacità relazionali.

– È disponibile a svolgere orari spezzati e su turni full time 40/h settimanali e a lavorare nel weekend e nei festivi. La sede di lavoro è FOLLONICA (GR) Si richiede il domicilio e/o la residenze nelle immediate vicinanze di questa località

Si offre iniziale inserimento in tirocinio retribuito con eventuale possibilità di assunzione successiva

HOUSE MANAGER – La risorsa conosce l`etichetta e sarà altamente qualificata e si occuperà delle seguenti mansioni:

Organizzazione di cene e party;

Cura delle imbarcazioni;

Organizzazione di viaggi della famiglia;

Assistenza nella preparazione dei bagagli;

Contabilità delle spese della casa;

Servizio formale a tavola;

Cura degli ospiti al loro arrivo;

Formazione dei nuovi domestici;

Organizzazione e supervisione del personale domestico;

.La risorsa ideale ha una buona conoscenza di vini e liquori, ha buona padronanza della lingua inglese e ha una qualifica ed una lunga esperienza pregressa.

Si offre inserimento diretto con livello e retribuzione commisurati all’esperienza; comprensivo di vitto e alloggio.

GIARDINIERE REFERENZIATO – La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

Cura del prato e delle piante;

Realizzazione e manutenzione del giardino;

Utilizzo e cura dei principali macchinari e attrezzi da giardino;

Piantumazione e potatura delle principali specie floreali;

Gestione e cura dell`orto;

Il profilo ideale ha una pregressa esperienza in ruolo analogo, possiede diploma di perito agrario o agrotecnico, possiede conoscenza della botanica e di elementi di chimica di base, Conoscenza di fiori, piante e terreni, flessibilità.

Si offre inserimento diretto, con inserimento da valutare sulla base della risorsa individuata: retribuzione mensile e alloggio con ingresso privato e indipendente all`interno della proprietà.

AUTISTA PERSONALE REFERENZIATO – La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:

Accompagnamento dei membri della famiglia; Manutenzione delle auto di servizio (dal carburante alla pulizia);

Gestione ed organizzazione della manutenzione tecnica;

Conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare in caso di infortunio stradale. Il profilo ideale conosce la lingua inglese e le principali regole di cortesia. E` inoltre in grado di guidare veicoli di ogni genere ed è a completa disposizione della famiglia e di tutti i suoi componenti. E` inoltre richiesto il possesso di tecniche di controllo dello stress di altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze legate alla tipologia del servizio.

Si offre inserimento diretto, con inserimento da valutare sulla base della risorsa individuata: retribuzione mensile e alloggio con ingresso privato e indipendente all`interno della proprietà.

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI – La risorsa si occuperà della ricerca di Aziende di Fornitura di materie prime, sia nazionali che internazionali, redazione dei relativi contratti con i fornitori, gestione del processo di acquisto, valutazione della loro prestazione e follow-up degli ordini.

Inoltre monitorerà le prestazioni di approvvigionamento, le date di consegna, i costi e le eventuali non conformità. Dovrà partecipare a visite e manifestazioni fieristiche di fornitori sul territorio Nazionale ed estero. Sono necessari capacità di analisi dei costi e dei trend di mercato.

Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel settore Marketing, nella gestione dei costi e della fornitura dei carichi e nell’organizzazione dei processi interni dell’azienda in relazione ai piani di lavoro.

Richiesto possesso di Laurea triennale in Economia. Orario di lavoro full time, Inserimento iniziale di 3 mesi con prospettive di inserimento in azienda.

Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ – La risorsa si occuperà di pianificazione test sui prodotti durante le fasi di lavorazione, monitoraggio dei processi e verifica del criterio di qualità previsto sul prodotto finito. Effettuerà attività di controllo, redazione di certificazioni ISO 9001 e supervisione delle analisi delle materie prime. Attività di elaborazione delle procedure necessarie per controllare il flusso di produzione per assicurare il raggiungimento degli standard di qualità in tutte le fasi di lavorazione, Pianificazione delle attività di controllo, delle verifiche ispettive e di gestione del sistema di documentazione dei vari passaggi. Attività di collaborazione con i responsabili di produzione, per verificare l’effettiva messa in pratica delle procedure di controllo qualità. Il profilo ideale possiede laurea triennale in scienze e tecnologie agroalimentari o Scienze Biologiche ed è automunito.

Tipologia contrattuale commisurata all’esperienza, Orario di lavoro full time, Primo contratto Tempo determinato di 3 mesi, finalizzato ad un inserimento stabile all’interno dell’azienda. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.

CUOCO PERSONALE – La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

Responsabile della cantina e della cucina

Spesa giornaliera

Gestione di cene con numerosi invitati, cene di rappresentanza e occasioni informali

La risorsa ideale deve avere esperienza in ristoranti e dimore private, possiede titolo di studio adeguato e si presterà a vivere con la famiglia, seguendola nei suoi spostamenti.

Inoltre possiede una buona conoscenza dei vini e dei prodotti tipici locali delle zone in cui andrà a lavorare.

Si offre inserimento diretto, con inserimento da valutare sulla base della risorsa individuata: e alloggio con ingresso privato e indipendente all’interno della proprietà.

PROGETTISTA ELETTRICO – Il lavoro: La risorsa verrà inserita all’ interno dell’ ingegneria e si occuperà della gestione dello sviluppo tecnologico dei sistemi elettrici ed elettronici, assicurando la corretta progettazione e realizzazione operativa dei meccanismi e dei sistemi elettrici ed elettronici necessari per il funzionamento dei macchinari.

Parteciperà inoltre all’industrializzazione dei nuovi prodotti relative all’ambito dell’elettronica, allo studio ed alla messa a punto di nuove tecnologie di processo.

La risorsa ideale possiede diploma o titolo di laurea in ambito elettrotecnico o elettronico, ha maturato esperienza nelle attività di disegno e progettazione in ambito elettrico e nella progettazione di componenti.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di Autocad per progettazione 2D e 3D.

Predisposizione a lavorare in team, flessibilità, capacità analitiche completano il profilo.

Assunzione diretta in azienda. Orbetello.

ADDETTO/A ALLA LOGISTICA e ALLA PRODUZIONE – La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

Addetto/a carico, scarico della merce anche con uso del muletto

controllo spedizioni/arrivo materie prime

controllo del magazzino

archiviazione/organizzazione delle materie prime su palmari e pc.

Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel settore logistica.

Richiesto Diploma di scuola secondaria superiore e patentino muletto.

Completano il profilo una buona capacità nell’uso di palmari e PC.

LUOGO DI LAVORO: Castiglione della Pescaia

Contratto a tempo determinato con prospettive inserimento in azienda.

INFERMIERE/A – Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti degenti presso una residenza per anziani e si occuperà di soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica degli utenti afferenti ai diversi setting di competenza del ruolo.

è previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare destinato a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all’albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione

– Assicurazione RC

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– automunito/a

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe. Castel del Piano.

BANCONISTA GASTRONOMIA – Per prestigiosa azienda leader del settore GDO selezioniamo personale nei reparti di: Gastronomia e salumi e latticini. Sarà data precedenza a risorse che hanno operato già in catene di supermercati, aziende operanti nel settore alimentare, come rosticcerie, market alimentari e strutture ricettive in ambito ristorativo.

Il profilo ideale possiede esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’utilizzo di dispositivi di reparto come coltelli, affettatrici, bilance, e conoscenza della relativa metodologia di utilizzo. Si richiede una buona conoscenza dei prodotti alimentari trattati (formaggi, salumi, latticini) anche di vendita di zona. La risorsa si occuperà di pulizia e preparazione del banco, possiede autonomia nel taglio di affettati e formaggi, Dimestichezza con la pesatura e le bilance, Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

è richiesto il possesso di attestato HACCP e sicurezza generale sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore in corso di validità.

Richiesta disponibilità ad effettuare turni PART-TIME, turni spezzati e flessibilità oraria.

ZONA DI LAVORO: Orbetello/Monte Argentario

BANCONISTA PESCHERIA – Per prestigiosa azienda leader del settore GDO selezioniamo personale nei reparti di: Gastronomia e salumi e latticini. Sarà data precedenza a risorse che hanno operato già in catene di supermercati, aziende operanti nel settore alimentare, come rosticcerie, market alimentari e strutture ricettive in ambito ristorativo.

Il profilo ideale possiede esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’utilizzo di dispositivi di reparto come coltelli, affettatrici, bilance, e conoscenza della relativa metodologia di utilizzo. Si richiede una buona conoscenza dei prodotti alimentari trattati (formaggi, salumi, latticini) anche di vendita di zona. La risorsa si occuperà di pulizia e preparazione del banco, possiede autonomia nel taglio di affettati e formaggi, Dimestichezza con la pesatura e le bilance, Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

è richiesto il possesso di attestato HACCP e sicurezza generale sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore in corso di validità.

Richiesta disponibilità ad effettuare turni PART-TIME, turni spezzati e flessibilità oraria.

ZONA DI LAVORO: Orbetello/Monte Argentario

ASSISTENTE SOCIALE alla Asl di Grosseto.

Il candidato dovrà operare presso il Distretto sanitario e opererà all`interno di una équipe multidisciplinare.

Si occuperà dunque di osservare e intervenire, secondo le sue competenze, in contesti territoriali di forte fragilità ed in vari ambiti di intervento.

La risorsa gestirà a livello amministrativo le pratiche di inserimento degli ospiti e si interfaccerà in modo funzionale con le famiglie. Fungerà inoltre da punto di riferimento fra i seguenti attori: equipe sociosanitaria, uffici amministrativi, direzione.

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea di Assistente Sociale da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all`albo degli assistenti sociali da produrre in sede di colloquio di selezione

– Esperienza pregressa o tirocinio in servizi sociali pubblici, preferibilmente in strutture penitenziarie

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure

– Disponibilità a lavorare su turni diurni

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato, full time.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva

LAUREATI in TECNICHE DI RADIOLOGIA nelle Asl di Grosseto e provincia.

Il/la candidato/a dovrà operare dovrà operare presso Ospedali, e Distretti Sanitari dell`ASL per attività ospedaliera e ambulatoriale con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale di Grosseto

Gli ambiti di inserimento lavorativo sono: Radiologia tradizionale, Diagnostica per immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica.

Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie.

Il profilo:

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all`albo da produrre in sede di colloquio di selezione

– Esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare sia su turni sia su centrale

– Automunito/a

Requisito preferenziale aver conseguito, corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato full time

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

TERAPISTA NEUROPSICOMOTRICITA’ nelle sedi Asl delle colline dell’Albegna.

Il lavoro:

Il/la candidato/a dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità dell`età evolutiva, in collaborazione con l`equipe multi-professionale. Sarà inserito presso il centro diagnosi del disturbo dello spettro autistico, si occuperà di individuare il programma assistenziale-educativo o abilitativo, in continuità con quello eventualmente iniziato in Neuropsichiatria Infantile.

Il profilo:

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in neuropsicomotricità o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all’Albo dei professionisti da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN;

– Disponibilità a lavorare su turni

– Automunito/a

Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

TEAM COORDINATOR SETTORE PHARMA – Per Azienda del settore Farmaceutico stiamo selezionando un Team Coordinator che dovrà riportare direttamente al manager di produzione.

è previsto un iniziale Contratto di lavoro a tempo determinato.

Nello specifico il candidato sarà responsabile di : -Coordinare l’attività giornaliera del gruppo e controllare le fasi di produzione del gruppo ,verificando il rispetto delle norme aziendale e il protocollo GMP -Possedere Buone conoscenze di purificazioni cromatografiche.

Il candidato ideale dovrà:

– Essere in possesso di una laurea in Biotecnologie, biologia o chimica.

– Avere già avuto una pregressa esperienza in una produzione farmaceutica e/o similari

– Attenzione ai dettagli

– Buona conoscenza del pacchetto office

– teamworking – flessibile ed automunito

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Per solida realtà aziendale del settore servizi, Manpower ha avviato una Campagna di Reclutamento di Personale appartenente alle Categorie Protette (art.1/18 – L.68/99), da inserire presso gli uffici di Grosseto. Le figure ricercate sono:- Back Office Amministrativo/Contabile, – Back Office Commerciale, – Specialisti Amministrazione del Personale.

L’offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette (art.1/18 – L.68/99), sia neolaureati in cerca di prima occupazione che con esperienza pregressa in analoghe mansioni.

Viene offerta assunzione diretta come da CCNL di riferimento, con pacchetto retributivo secondo esperienza e/o capacità. Sede di lavoro: Grosseto (GR).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

AIUTO ELETTRICISTA – Per azienda operante nel settore elettrico reclutiamo un operaio per lavori di aiuto elettricista, tiralinee, manovalanza elettrica. Il cantiere è situato a Grosseto. La figura si occuperà di lavori di manovalanza e di aiuto elettricista. Si valuta anche un candidato con nessuna esperienza di lavoro nel settore purchè portato per il lavoro manuale e con disponibilità immediata. Si offre un contratto a tempo determinato di 15 giorni rinnovabile per un mese. Orario di lavoro dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, contratto di categoria, retribuzione netta di circa 1200 al mese per 13 mensilità.

MANUTENTORE STRUTTURA RICETTIVA – La risorsa sarà inserita all’interno della struttura e si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria. Dovrà effettuare il controllo degli impianti sia elettrici che termo-idrico sanitari e gestire/risolvere le problematiche qualora venissero fuori. Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:

esperienza pregressa nella manutenzione

conoscenze elettriche, termoidrauliche

disponibilità e flessibilità oraria (reperibilità quotidiana)

ottima manualità per l’utilizzo di attrezzi vari

autonomia nel gestire il proprio lavoro

Orario di lavoro: full time, reperibilità giornaliera anche la notte

Si offre: contratto a tempo determinato, finalizzato all’inserimento

Luogo di lavoro: Follonica (Gr).

IMPIEGATO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un impiegato/a addetto/a all’amministrazione ed alle vendite in negozio.

La figura ricercata si occuperà di segretariato generale, gestione centralino e corrispondenza, registrazione fatture con programma Teseo7, accoglienza del cliente e vendita in showroom.

Si valutano figure con esperienza o, in mancanza, in possesso del Diploma di Geometra o Laurea in Architettura, operando l’azienda nel settore degli Infissi.

Orario di lavoro 9,30-12,30 15,30-19,30 dal Lunedì al Venerdì con possibilità di lavoro il Sabato mattina, che andrebbe a sostituirsi ad un pomeriggio infrasettimanale.

Inquadramento iniziale 5°Liv Ccnl Commercio. Primo periodo a tempo determinato di prova di 3-6 mesi finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

CARPENTIERE IN FERRO e SALDATORE A FILO per azienda settore metalmeccanico. Luogo di lavoro Grosseto. Il profilo ideale. ha solida esperienza e capacita’ nelle lavorazioni del ferro, è in grado di leggere il disegno tecnico e di effettuare eventualmente anche saldature ad elettrodo oppure a tig oppure ossiacetilenica. La figura individuata, sara’ inserita all’interno di un officina meccanica, occupandosi di produrre componenti in ferro di carpenteria. Primo contratto a tempo determinato di 3 mesi con proroghe finalizzato ad una stabilizzazione. CCNL di categoria. Orario di lavoro tempo pieno. Luogo di lavoro Grosseto.

CONDUTTORE ESCAVATORE-PALA – ALI Filiale di Grosseto per azienda cliente recluta un Escavatorista/Addetto Mezzi Movimento Terra/Pala con patentino. Preferibile il possesso della Patente di Guida C+CQC. L’autista si occuperà di opere di scavo precedenti l’esecuzione dell’opera. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal Lunedì al Venerdì. Primo contratto di lavoro a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione stabile. CCNL di categoria. Luogo di lavoro ritrovo Castiglione della Pescaia per poi recarsi sul cantiere in provincia.

TECNICO FRIGORISTA ADDETTO ALL’ARREDAMENTO – La risorsa, si occuperà di: Controllo perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore senza entrare nel circuito frigorifero;

Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Installazione di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Regolamentazione e norme tecniche applicabili;

Prevenzione delle emissioni;

Recupero dei gas fluorurati a effetto serra;

Manipolazione sicura delle apparecchiature;

Arredare l’ambiente di lavoro di bar e di interni di locali pubblici ed esercizi commerciali con articoli quali banchi, vetrine, retrobanchi, espositori.

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico;

Preferibile possesso del patentino per frigorista;

Conoscenza di disegno meccanico e di schemi elettrici/elettronici;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di officina e di misura.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Grosseto.

TRATTORISTA. La risorsa si occuperà delle lavorazioni agricole all’interno di vigneti avvalendosi dell’utilizzo di un trattore agricolo, dell’attività di cura della vigna e manutenzione del verde. La risorsa ideale è in possesso del patentino abilitante alla conduzione del trattore agricolo; ha capacità di conduzione di mezzi agricoli di varie dimensioni anche su terreni collinari; ha esperienza nella conduzione dei mezzi e flessibilità oraria. Preferibile il possesso del patentino per i prodotti fitosanitari. Orario di lavoro tempo pieno. Luogo di lavoro Grosseto. CCNL di categoria. Primo contratto di lavoro di 6 mesi. Gradita la presentazione di una lettera di referenze di precedenti datori di lavoro.

INFERMIERE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Infermiere da impiegare presso struttura privata ad Orbetello. Orario full time su turni, anche notturni, dal Lunedì alla Domenica. Periodo di prova a tempo determinato più possibilità di inserimento.

INGEGNERE INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Ingegnere Informatico/Laureato in Informatica per ricoprire il ruolo di Programmatore.

La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.

Si richiede titolo di laurea inerente al ruolo.

Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time Lun-Sab, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

CUOCO addetto alla preparazione di piatti tipici della cucina Toscana (antipasti, primi, secondi). La risorsa umana ideale è quella che ha effettuato stagioni estive presso o stabilimenti balneari o trattorie o sagre o gastronomie o cucine da asporto, etc. dove si somministra cucina tipica e caratteristica toscana. Dal mese di febbraio al mese di maggio l’impiego sarà prettamente concentrato i fine settimana. Durante il periodo maggio settembre sarà tempo pieno 40 ore su tutta la settimana con un giorno di riposo settimanale. In questa prima fase l’impiego sarà solo a pranzo. Se la normativa vigente lo prevederà in primavera/estate l’impiego sarà sia a pranzo che a cena. CCLN di categoria, retribuzione lorda annua 21.200,00 €. Luogo di lavoro Massa Marittima (Gr).

DIPLOMATO PERITO MECCANICO all’Istituto Tecnico Industriale. Si occuperà della redazione e dell’aggiornamento del DVR documento di valutazione dei rischi, della manutenzione degli estintori in azienda, della gestione nel magazzino del materiale inerente la sicurezza sul lavoro aziendale e della elaborazione e predisposizione di tutta la documentazione in materia. Luogo di lavoro Grosseto. Il contratto iniziale a tempo determianto è finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

IMPIEGATO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Impiegato appartenente alle categorie protette della L.68/99. Richiesta esperienza anche minima in mansioni di ufficio, centralino, amministrazione generale, contabilità o personale. Luogo di lavoro Follonica GR, orario full time Lun-Ven. CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

MECCANICO, che dovrà eseguire lavori di manutenzione ordinaria sul parco mezzi aziendale.

La figura dovrà operare su autocarri, attrezzature rasaerba, trattori occupandosi della manutenzione ordinaria, come ad esempio sostituzione/riparazione tubi, cambio olio, manutenzione ordinaria su motore, tenuta dei rapporti con l’officina esterna.

Il luogo di lavoro è itinerante nella provincia di Grosseto, in base a dove si trovano i mezzi su cui effettuare la manutenzione, orario full time LUN-VEN.

Primo periodo di prova a tempo determinato finalizzato a stabilizzazione, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

LAVAPIATTI – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un/a Lavapiatti per assunzione stagionale. Richiesta esperienza, anche minima, nel ruolo. Orario full time 18-24 su 6gg, compresi festivi, luogo di lavoro Marina di Grosseto (GR). Assunzione da Aprile a Ottobre, orario part time nei finesettimana nei mesi pre-estivi. CCNL Turismo, inquadramento 6°Livello.

CAMERIERE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un/a Cameriere/a in Sala per assunzione stagionale. Richiesta esperienza, anche minima, nel ruolo e conoscenza della lingua inglese. Orario full time 18-24 su 6gg, compresi festivi, luogo di lavoro Marina di Grosseto (GR). Assunzione da Aprile a Ottobre, orario part time nei finesettimana nei mesi pre-estivi. CCNL Turismo, inquadramento 5°Livello.

ADDETTO ALLE VENDITE PER NEGOZIO NEL SETTORE DELLA NAUTICA. La risorsa si occuperà dell’assistenza alla vendita, gestione del cliente, allestimento del negozio e riassortimento della merce settore della nautica, ricambi, piccola minuteria, ferramenta. Il candidato ideale ha maturato pluriennale esperienza in ambito nautico, motori nautici e marini, settore della vela, possiede un’ottima predisposizione alla vendita, dinamico, orientato ai risultati, flessibile e con la passione per la nautica. Orario tempo pieno 40 ore, disponibile a lavorare su turni il sabato, la domenica e fare degli straordinari. Luogo di lavoro Punta Ala Castiglione della Pescaia (Gr).

AGENTE DI COMMERCIO – Per conto di Importante Azienda Leader nel settore alimentare ricerchiamo un Agente di Commercio, Canale Horeca, Settore Ristorazione, Hôtellerie, Foodservice. La risorsa selezionata, riportando all’Area Manager di riferimento, avrà come obiettivo la gestione commerciale del portafoglio clienti e lo sviluppo del business nella zona di competenza assegnata. Il profilo ideale ha maturato una esperienza commerciale nella vendita diretta di prodotti alimentari, snack e/o bevande presso bar, tabaccherie e piccoli alimentari. Conoscenza del territorio. Verranno prese in considerazione anche candidature di giovani venditori provenienti da altra tipologia di prodotto o mercato, purché dotati di spiccate capacità comunicative, doti commerciali e una reale motivazione a lavorare come Agente di Commercio. Capacità relazionali unite ad un forte orientamento al risultato completano il profilo. Inquadramento con contratto Enasarco o Partita IVA. Zona di riferimento Grosseto e provincia.

PERITO ELETTRICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Perito elettrico/elettronico appartenente alle categorie protette della L.68/99. Richiesta esperienza anche minima, la figura opererà sui cantieri di costruzione/manutenzione impianti elettrici. Verrà ovviamente tenuto conto della disabilità per definire la mansione specifica ma è condizione essenziale il poter lavorare all’interno di contesti produttivi come operai ed il possesso di titolo di studio idoneo. Luogo di lavoro Follonica GR, orario full time Lun-Ven. CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

BRUCIATORISTA. La risorsa dovrà garantire l’installazione e la manutenzione degli impianti termici. Nello specifico, si richiede:

– Pluriennale esperienza nella mansione maturata su impianti civili di riscaldamento inerente l’avviamento, la regolazione e la manutenzione di caldaie e bruciatori multimarca per impianti a gas, gasolio e biomasse sia a basamento che a condensazione.

– Analisi di combustione e redazione di libretto impianto con relativi allegati;

– Buona capacità di lettura di schemi elettrici;

– Capacità di taratura e utilizzo di centraline e di tutta la strumentazione necessaria per la conduzione e la manutenzione di impianti termici.

Siamo alla ricerca di candidati con:

– capacità organizzative e predisposizione al lavoro in team;

– capacità di intervenire in emergenza;

– flessibilità oraria e disponibilità a reperibilità;

– Patente B.

Contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Grosseto.