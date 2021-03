100 nuovi posti di lavoro in Maremma nei nuovi supermercati Conad: ecco come candidarsi

GROSSETO – Conad apre le selezioni per nuovo personale da impiegare in due nuovi punti vendita di prossima apertura:

a Orbetello, nel Conad City di Piazza della Repubblica, zona centro storico, con area di vendita di circa 300 mq, apertura entro il mese di maggio 2021;

a Grosseto in Via Scansanese, con un punto vendita di circa 1.500 mq, apertura entro il mese di giugno 2021.

Diverse le figure professionali richieste: addetti ai reparti freschi (in particolare nei settori Carni, Gastronomia ed Ortofrutta) e addetti alle vendite, con assorbimento dalle due nuove aperture per 20 addetti a Orbetello e 80 addetti a Grosseto, con inquadramento contrattuale e retributivo del Ccnl del Commercio (Terziario Distribuzione e Servizi).

Soddisfatto Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società promotrice e già proprietaria due supermercati Conad a Grosseto e del nuovissimo Spazio Conad nel centro commerciale Aurelia Antica, che afferma: “Siamo felici e impazienti di cimentarci in questa nuova avventura, per offrire al territorio due nuovi punti di riferimento per qualità e servizi, tra cui una stazione di rifornimento carburanti Conad e la novità di una postazione dedicata per il ritiro, senza scendere dall’auto, della spesa ordinata on line”.

“Una sfida che siamo certi di vincere – ha concluso degli Innocenti – grazie anche al contributo delle nuove persone che saranno selezionate, che rafforzeranno la squadra Conad, riaffermando lo stile ed i valori di Conad in questo territorio”.

In fase di selezione saranno infatti particolarmente apprezzati profili che sappiano coniugare nel proprio lavoro attenzione al cliente, capacità di lavorare in squadra, spirito di iniziativa.

Per sottoporre la propria candidatura, gli interessati possono inviare il proprio curriculum a distinti indirizzi attivati per i due diversi punti vendita:

· aperturaorbetello@fullservicesrl.info

· aperturagrosseto@fullservicesrl.info