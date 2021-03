Tamponi della Croce Rossa, lo screening a Pereta è un successo

MAGLIANO – Grande successo per la campagna straordinaria di tamponi anti-Covid, effettuata nella mattinata di sabato 6 marzo a Pereta, da parte della delegazione della Cri di Magliano in Toscana. In tantissimi, si sono presentati presso l’ambulatorio mobile della Croce Rossa, allestito nella piazza centrale del piccolo paese dell’entroterra maremmano.

“A nome di tutta la Cri di Magliano , – dice la delegata, Mirella Pastorelli – ci sentiamo in dovere di ringraziare tutta la comunità di Pereta, che in modo importante ha risposto al nostro appello e si è sottoposta al tampone anti-Covid da noi offerto”.

“Tutta la collettività ha dimostrato un grande senso di responsabilità effettuando questo importante screening, riconoscendo il grande valore che la Croce Rossa sta facendo per il territorio di Magliano. Ringraziamo tutti i peretani e altri cittadini del comune che sono venuti, e come sempre con spirito di collaborazione e partecipazione hanno risposto positivamente a favore della nostra iniziativa”, conclude la delegata della locale Cri maglianese, Mirella Pastorelli.