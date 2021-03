Sei maremmano se dici: «Addio mi’ noccioli!»

GROSSETO – Siamo in un momento storico che dire difficile è fagli un complimento…è come se il mondo si fosse fermato in preda al virus.

Ne risentono tante cose, oltre naturalmente alla salute. Ne risente l’economia, ne risente il lavoro, ne risentono progetti rimasti a metà o mai partiti. E allora che si fa? Si fa male!

In Maremma si usa un’espressione che racconta di qualcosa che non è andata pel verso giusto o che si sa già che andrà poco bene. L’espressione è: addio mi’ noccioli!

Un esempio? “Se quest’anno al mare viene poca gente…addio mi’ noccioli!”