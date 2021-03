Punto esterno per il Follonica Gavorrano, Tavarnelle fermata sul pari

BAGNO DI GAVORRANO – Buone notizie da San Donato dove il Follonica Gavorrano impatta 1-1 e porta via un buon punto contro il Tavarnelle al termine di un incontro ben interpretato.

Partono forte i padroni di casa con Noccioli che al 7′ si invola verso la porta difesa da Trombini, ma invece di concludere crossa per Disanto che non ci arriva. Tre minuti più tardi proprio Disanto serve Pino, la sua conclusione sfiora il palo e termina fuori. Al 20′ grande chance per il Follonica Gavorrano con Corioni che mette una palla dentro per Mencagli, ma il centravanti non arriva all’appuntamento con il pallone. Al 24′ ci prova Apolloni, ma la conclusione non sorprende Signorini.

La partita è divertente e giocata a buoni ritmi ed al 28′ e al 29′ Disanto va vicino al gol prima con un tiro di poco fuori e poi è Trombini a farsi trovare pronto. Alla mezz’ora è miracoloso Signorini prima su Mencagli e poi sulla respinta su Tomassini.

Ripresa che si disputa con le due squadre che abbassano i ritmi di gioco. Al primo minuto però passa il Follonica Gavorrano con Bruni bravo ad avventarsi sulla respinta del portiere avversario sul tiro di Apolloni e a portare in vantaggio i maremmani.

Il risultato cambia ancora al 17′ con Disanto che con una conclusione beffa Trombini per l’1-1.

Occasioni su entrambi i fronti, ma senza più nessuna azione che riesca a spezzare gli equilibri.

“Ci sarebbe piaciuto ricordare il nostro Mario Matteini – ha detto il presidente biancorossoblù Paolo Balloni – che è dieci anni che ci ha lasciato, con una vittoria, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il secondo tempo dopo il vantaggio potevamo fare una prestazione diversa, ma loro sono comunque una bella squadra”.

Un commento anche dal tecnico Giancarlo Favarin:”Per le occasioni viste in campo il pari è un risultato giusto che ci soddisfa ottenuto contro un avversario importante. L’errore nostro è stato quello di perdere troppo le misure dopo il vantaggio, ci siamo abbassati e siamo stati così puniti. Non è la prima volta che ci capita in questa stagione”.

“Pareggio contro una squadra importante – ha detto il bomber dei maremmani Leonardo Bruni – Abbiamo espresso un buon gioco e per quanto visto oggi l’1 a 1 è un risultato giusto. Il mio gol? Mi sono fatto trovare pronto sulla respinta dopo il tiro di Apolloni. Adesso c’è la pausa e avremo modo di ricaricare le pile per affrontare il rush finale di questo campionato”.

SAN DONATO TAVARNELLE: Signorini, Ciurli, Alessio, Regoli Paolo, Brenna, Pisaneschi, Tartaglione, Caciagli, Pino, Disanto, Noccioli. A disposizione: Balli, Borghi, Calonaci, Carcani P., Gomes De Pina, Regoli Vieri, Suffer, Frosali, Viligiardi. All. Indiani.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Dierna, Apolloni, Grifoni, Mencagli, Lombardi, Tomassini, Zini, Corioni, Valerio. A disposizione: Ombra, Berardi, Papini, Sitzia, Rosini, Luzzetti, Staiano, Ampollini, Vai. All: Favarin.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

MARCATORI: 1′ st Bruni, 17′ st Disanto.