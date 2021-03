Pressione, piccole medicazioni e iniezioni: la Misericordia “offre” un medico

ALBINIA – La Misericordia di Albinia, in un momento in cui i problemi di salute sembrano essersi moltiplicati, ha trovato, in via sperimentale, la collaborazione di un medico che si è reso disponibile a rendere un servizio a quanti possano aver bisogno di piccole urgenze quali misurazione della pressione, piccole medicazioni, iniezioni.

Senza voler minimamente interferire con i medici di medicina generale a cui, comunque, le persone sono sempre obbligate a far riferimento, il sanitario sarà presente presso l’associazione, solo ed esclusivamente per le mansioni sopra citate, fino alla metà del mese di agosto, due volte a settimana con il seguente orario.

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00