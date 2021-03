La solidarietà dei Lions non si ferma: un quintale di carne per l’associazione Anteas

GROSSETO – Prosegue, in piena pandemia e con cadenza mensile, la campagna di solidarietà del Club Lions Grosseto Host. Prossimo appuntamento domani, lunedì 8 marzo, alle 9,30. Beneficiaria in questa occasione l’Anteas Onlus Grosseto, associazione di promozione sociale a sostegno di famiglie povere e disagiate, che la sua sede in via Senegal.

La donazione del Club Lions Grosseto Host consiste questa volta nella consegna di cento chili di carni insaccate messe a disposizione da un noto salumificio ormai acclarato campione di solidarietà.