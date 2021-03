Coronavirus, in Toscana 1.355 nuovi casi. L’anticipazione di Eugenio Giani

GROSSETO – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.355 su 23.005 test di cui 16.838 tamponi molecolari e 6.267 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,89% (10,01% sulle prime diagnosi)”.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha visitato l’ospedale di Prato (in foto). “Da oggi all’ospedale di Prato – aggiunge Giani – sono a disposizione ulteriori venti posti letto nell’area Covid, aggiunti ai 79 già presenti, che resteranno anche dopo l’emergenza. Non ci siamo fermati nell’investire concretamente in sanità pubblica”.