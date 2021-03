Coronavirus, a Grosseto più casi con meno tamponi: 44 contagi, aumentano i ricoveri

GROSSETO – Ci sono 44 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Casi in aumento rispetto alla giornata di ieri, quando erano stati 26. Diminuiscono invece i tamponi, che diventano 513 (ieri 576).

Le persone positive in carico sono 705. Si registrano 6 guarigioni e nessun decesso. Aumentano i ricoveri in ospedale, 39, ieri erano 37, sempre 8 le persone in terapia intensiva.

Grosseto, con 14 casi, e Follonica, con 11, sono i comuni più colpiti. La fascia d’età più interessata dal contagio è quella tra i 35 e i 49 anni, con 14 contagi.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 267 Provincia di Arezzo 147 Provincia di Siena 76 Provincia di Grosseto 44 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 24 26 32 33 20 12 Grosseto 8 6 14 11 2 3 Siena 13 12 20 14 9 8 Totale ASL TSE 45 44 66 58 31 23

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 28 feb Lunedì 1 mar Martedì 2 mar Mercoledì 3 mar Giovedì 4 mar Venerdì 5 mar Sabato 6 mar Domenica 7 marzo Arezzo 154 64 116 106 126 143 107 147 Siena 90 73 95 95 66 120 102 76 Grosseto 43 4 25 27 70 46 25 44 Totale Asl Tse 287 143 237 230 265 310 236 267

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 11 Gavorrano 5 Grosseto 14 Massa Marittima 3 Monte Argentario 1 Orbetello 1 Roccastrada 1 Scansano 4 Scarlino 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 94 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 39 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1462 Provincia di Siena 986 Provincia di Grosseto 513

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1973 Provincia di Siena 1584 Provincia di Grosseto 705

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1615 Provincia di Siena 1428 Provincia di Grosseto 576

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3826 Provincia di Siena 3672 Provincia di Grosseto 1505

Guariti Provincia di Arezzo 16 Provincia di Siena 55 Provincia di Grosseto 6