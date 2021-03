Ambrogetti Damiani: «Le donne pagano il prezzo della pandemia, la politica intervenga sulle disuguaglianze»

GROSSETO – “Quello che stiamo vivendo è un tempo difficile da interpretare, nel quale la politica dovrà dimostrarsi all’altezza delle sfide che abbiamo davanti”. Lo scrive Margherita Ambrogetti Damiani, portavoce Conferenza donne democratiche della provincia di Grosseto.

“Come le statistiche bene chiariscono – aggiunge – ad aver pagato il prezzo più alto della pandemia sono state proprio le donne che, ancora una volta, si sono dovute fare carico della gestione di un quotidiano in cui la parità di genere resta un traguardo da raggiungere. Come Conferenza delle donne democratiche, sentiamo forte la necessità di fare in modo che la politica possa rappresentare per tutte e tutti uno strumento attraverso il quale garantire che il gap salariale diventi un retaggio del passato, che quella della cura possa smettere di essere una questione per sole donne, che le donne possano contare sugli stessi diritti e le medesime opportunità degli uomini, che la violenza di genere possa trovare ancora di più argine attraverso azioni punitive e preventive. Il nostro è un Paese segnato da profonde diseguaglianze di genere. Basti pensare al fatto che già prima della pandemia solo il 49% delle donne lavorava e il 27% delle donne lasciava il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Tra i cittadini che non cercano più un impiego, le donne prevalgono in maniera netta”.

“Questa tendenza deve essere invertita e bisogna farlo anche continuando il grande lavoro di sensibilizzazione che come democratiche stiamo facendo nella società – spiega – In questi mesi, in provincia di Grosseto abbiamo dato vita ad un dibattito sul tema dell’imprenditoria femminile, a partire dal settore agricolo. Questo percorso ci ha condotte a conoscere più da vicino un mondo che ha estrema necessità di trovare nella politica risposte concrete ai problemi quotidiani, più che posizionamenti e dibattiti interni. Altro percorso avviato è quello con le Commissioni pari opportunità dei Comuni della nostra provincia. Nelle scorse settimane, abbiamo raccolto numerose testimonianze circa il grande lavoro che le Commissioni stanno svolgendo sul territorio in fatto di pari opportunità e battaglie di genere. Le esperienze sono molte e tutte positive, ma troppo spesso restano nell’ombra. Noi della Conferenza abbiamo deciso di raccontarle, ad iniziare da domani, 8 marzo, alle 14,30, sulla pagina Facebook Conferenza donne democratiche – Provincia di Grosseto. Sarà un appuntamento che ci accompagnerà alla scoperta del volto femminile della nostra Maremma e della preziosa elaborazione che sta dietro al lavoro di ogni Commissione”.

“Aspetto da non trascurare riguarda poi la politica – aggiunge – Il dibattito che si è aperto in merito alla nomina dei ministri del governo Draghi ha acceso i riflettori ancora una volta sulla necessità che anche il nostro partito ha di affrontare con ancora più coraggio il tema della leadership femminile. Sempre più donne devono essere ai vertici dei partiti, delle istituzioni e dei luoghi di potere e sempre di più la politica dovrà lavorare affinché questo si avveri. A breve, la provincia di Grosseto vedrà alcuni dei suoi Comuni andare al voto. Ebbene: partiamo da qua, valorizzando le figure femminili del nostro partito e del campo largo del centro sinistra che hanno dato dimostrazione di essere valore aggiunto per tutte e tutti noi e diamo spazio ai giovani. Come Conferenza, ci impegneremo a fare in modo che questo avvenga, nella piena e completa certezza di trovare nel nostro partito, il Partito Democratico, il primo alleato.